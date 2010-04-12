tea написав:А Лібо ложки срібні не "парив"? Каже - кризу краще в ложках пересидіти.
От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки
То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував. Каже - не дала.
Чай, не підскажете, чесно цікавить дуже, а чому вас не банить за отаку єресь?! Потім всі дивуються, що Орест пішов та й інші з ним... Зрозуміло, що якщо ще ваші 50 постів на день типу цього видаляти, то нічого й не залишиться, але все ж... В мене сьогодні видалили пости десятиденної давнини... Хтось над цим ще заморочувався, мені воно фіолетово, а комусь болить. Мабуть дощі впливають... Вимокає все... І бур’ян шурує аж гай шумить... Вже третю неділю дома не поливаю газони, кошу раз в три дні, густота трави як на Олімпійському...
Zebra написав:Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов. В любом случае это будет ниже мира и покроет все комиссии. Так что наглое вранье не надо распространять. СХЕМА РАБОЧАЯ.
Схема глупа. Уже разжевала. Биток - это не не инвестиция, а тупой казиношный риск. Для обмена не подходит.
Если ЭТФ не примут, а похоже на то, то биток снова уронят на 6000-5000 уев.
Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?
Тут ветка о нале и о баксе.
Сейчас ДС накажет нас и будет прав.
З якого дива?! Тут останні три дні про валюту відсотків 10, все інше про шо хто хоче... Хоча Чаю, наприклад, дозволяють більше ніж хто хоче... Якщо залишити про валюту, буде дві сторінки на день, як вже було декілька місяців підряд...
tea написав:Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні. Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець. Наступного разу він сподівається добитись.
Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники. Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.
Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати. А раптом Оксана другий раз дасть. Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син. Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині.
Мда... Навіть і сказати немає що... Все про валюту, вже десяту сторінку читаю... Валютні мазохісти якісь! Ви їм якийсь могорич ставите?! А вам самому цікаво отаке дні і ночі навиліт отаке писати?! Що роботи немає вже зовсім! Просто позаздрити можна такій громадській діяльності. Навіть Василь десь напевне приткнувся, бо мало пише.
tea написав:Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень.
О то 100%.
Вже співачка Зіанджа називається))))
Чого тільки не взнаєш на фінансовому форумі... Розумні люди, господарі солідних фірм забороняють в офісі, в робочий час заходити в Інтернет, особливо баришням і штрафують за це... Я правда просто звільняю з роботи... Бачу, що недарма... Як ви кажете, Зіанджа?! Ніколи не чув...
Так ці майже 20 сторінок,як ласкаво називають Оффтопіка, та ще й без жодного зауваження в прайм-тайм дорогого коштують... Турбує питання - навіщо?! Та ще й вставки чая про те з ким Лібо і як щось закінчив... Бенефіс! Браво!
Qwerty написав:Чай, не підскажете, чесно цікавить дуже, а чому вас не банить за отаку єресь?! Потім всі дивуються, що Орест пішов та й інші з ним... Зрозуміло, що якщо ще ваші 50 постів на день типу цього видаляти, то нічого й не залишиться, але все ж... В мене сьогодні видалили пости десятиденної давнини... Хтось над цим ще заморочувався, мені воно фіолетово, а комусь болить. Мабуть дощі впливають... Вимокає все... І бур’ян шурує аж гай шумить... Вже третю неділю дома не поливаю газони, кошу раз в три дні, густота трави як на Олімпійському...