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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5569557055715572

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 817
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
514
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:03

  tea написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні.
Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець.
Наступного разу він сподівається добитись. :oops:


Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники.
Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.

Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати. :roll: А раптом Оксана другий раз дасть. :oops:
Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син.
Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині. :mrgreen:

Мда... Навіть і сказати немає що... Все про валюту, вже десяту сторінку читаю... Валютні мазохісти якісь! Ви їм якийсь могорич ставите?! А вам самому цікаво отаке дні і ночі навиліт отаке писати?! Що роботи немає вже зовсім! Просто позаздрити можна такій громадській діяльності. Навіть Василь десь напевне приткнувся, бо мало пише.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:06

  tea написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:то биток снова уронят на 6000-5000 уев.
Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?

Напишіть Зебрі,що біткоїн по 20000 - це історія.(с) :mrgreen:


А он итак, думаю, в курсе.

Зебра оптиміст. :mrgreen: Каже - у біткоїна ще є потенціал до значного зростання.Каже - у біткоїна "ще є порох в порохівницях і ягоди в ягодицях". :mrgreen:[/quote]
Добре, що хоч самому смішно з цього...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:11

  tea написав:
  Antidaf написав:Я не против.
Но, если быть честной до конца, скажу так.

Дочка - давайте зав"язувати тут з біткоїнами.Червоні букви вийшли з відпустки,зараз повечеряють,зайдуть на форум,а тут 15 сторінок біткоїнів. :mrgreen:

Та не переживайте ви так... Вся енергія пішла на три пости про експорт зерна... Сама більша загроза форуму була від них... Правда смайликів дикого реготу в тих постах не було, але то таке...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:17

  Antidaf написав:
  tea написав:Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень. :mrgreen:


О то 100%.

Вже співачка Зіанджа називається))))

Чого тільки не взнаєш на фінансовому форумі... Розумні люди, господарі солідних фірм забороняють в офісі, в робочий час заходити в Інтернет, особливо баришням і штрафують за це... Я правда просто звільняю з роботи... Бачу, що недарма... Як ви кажете, Зіанджа?! Ніколи не чув...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, где Либо? Нездоровые тусовки местечкового народа :oops: наводят на грустные мысли не о главном! :oops: Тот хоть трындит красива... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:25

  Игорь написав:Если Antidaf и Zebra знакомы, то эта игра в хорошего и плохого полицейского достойна оскара.
  Antidaf написав:
  Zebra написав:Лайфхак.
Кто не успел купить доллар

Слишком всё это просто в теории

  Antidaf написав:Я нал люблю выводить....
делюсь по-дружески.

Так ці майже 20 сторінок,як ласкаво називають Оффтопіка, та ще й без жодного зауваження в прайм-тайм дорогого коштують... Турбує питання - навіщо?! Та ще й вставки чая про те з ким Лібо і як щось закінчив... Бенефіс! Браво!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Чай, не підскажете, чесно цікавить дуже, а чому вас не банить за отаку єресь?! Потім всі дивуються, що Орест пішов та й інші з ним... Зрозуміло, що якщо ще ваші 50 постів на день типу цього видаляти, то нічого й не залишиться, але все ж... В мене сьогодні видалили пости десятиденної давнини... Хтось над цим ще заморочувався, мені воно фіолетово, а комусь болить. Мабуть дощі впливають... Вимокає все... І бур’ян шурує аж гай шумить... Вже третю неділю дома не поливаю газони, кошу раз в три дні, густота трави як на Олімпійському...

То таке... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:17

Валютный рынок

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Откат со среды

  Dobrofey написав:уже в понедельник вниз пойдем

  knoppixx написав:Откат будет с 9 августа

Вау-вау, не все сразу :)


С 9 августа старт оплаты квартальных налогов для крупного бизнеса. Так что горки на носу. Просядет курс немного
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:12

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Кашу, которую заварили Казначейство и Минфин на рынке гривневого ресурса, в конечном счете, пришлось расхлебывать регулятору, который на текущей неделе несколько раз, а в пятницу дважды за сессию, проводил долларовые интервенции.
US

ДС пише,що сьогодні було дві інтервенції від НБУ.
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?


Следите за прессой. :roll:

US
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