tea написав:Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні. Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець. Наступного разу він сподівається добитись.
Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники. Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.
Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати. А раптом Оксана другий раз дасть. Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син. Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині.
Мда... Навіть і сказати немає що... Все про валюту, вже десяту сторінку читаю... Валютні мазохісти якісь! Ви їм якийсь могорич ставите?! А вам самому цікаво отаке дні і ночі навиліт отаке писати?! Що роботи немає вже зовсім! Просто позаздрити можна такій громадській діяльності. Навіть Василь десь напевне приткнувся, бо мало пише.
tea написав:Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень.
О то 100%.
Вже співачка Зіанджа називається))))
Чого тільки не взнаєш на фінансовому форумі... Розумні люди, господарі солідних фірм забороняють в офісі, в робочий час заходити в Інтернет, особливо баришням і штрафують за це... Я правда просто звільняю з роботи... Бачу, що недарма... Як ви кажете, Зіанджа?! Ніколи не чув...
Так ці майже 20 сторінок,як ласкаво називають Оффтопіка, та ще й без жодного зауваження в прайм-тайм дорогого коштують... Турбує питання - навіщо?! Та ще й вставки чая про те з ким Лібо і як щось закінчив... Бенефіс! Браво!
Qwerty написав:Чай, не підскажете, чесно цікавить дуже, а чому вас не банить за отаку єресь?! Потім всі дивуються, що Орест пішов та й інші з ним... Зрозуміло, що якщо ще ваші 50 постів на день типу цього видаляти, то нічого й не залишиться, але все ж... В мене сьогодні видалили пости десятиденної давнини... Хтось над цим ще заморочувався, мені воно фіолетово, а комусь болить. Мабуть дощі впливають... Вимокає все... І бур’ян шурує аж гай шумить... Вже третю неділю дома не поливаю газони, кошу раз в три дні, густота трави як на Олімпійському...
дядя Caша написав: Кашу, которую заварили Казначейство и Минфин на рынке гривневого ресурса, в конечном счете, пришлось расхлебывать регулятору, который на текущей неделе несколько раз, а в пятницу дважды за сессию, проводил долларовые интервенции. US
ДС пише,що сьогодні було дві інтервенції від НБУ. А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?