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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:16
tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
Он их уже купил, раньше
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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4x4
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Додано: Суб 28 лип, 2018 11:28
Zebra написав:
2% отката малореально
растем сначала с 26 до 26.50 потом откат до 26.25
сейчас 27 откат возможен в район 26.75 - 26.79 ниже уже врятли, сезонных желающих откупиться в августе застал этот рост в расплох
Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))
tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
В августе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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