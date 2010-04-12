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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:16
tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
Он их уже купил, раньше
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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4x4
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Додано: Суб 28 лип, 2018 11:28
Zebra написав:
2% отката малореально
растем сначала с 26 до 26.50 потом откат до 26.25
сейчас 27 откат возможен в район 26.75 - 26.79 ниже уже врятли, сезонных желающих откупиться в августе застал этот рост в расплох
Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))
tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
В августе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Суб 28 лип, 2018 11:41
холява написав: Очкарик написав:
Вечірніх підсумків не було. ДС
Ну будь ласка ...
Якось звикли і корисно.
Добрый вечер .
Я, не пытаюсь нарваться на неопределенные артикли, но все , что нужно, было написано в обеденном посте .
К нему, добавить что то, очень трудно , настолько он был конкретизирован объемом информации.
Заранее Вам благодарен за то , что не пошлете .
С Уважением.
Я вообще никогда никого не посылаю, а уж Вас тем более
Просто не у всех есть возможность отрываться от станка, чтобы мониторить форум.
Я сделал себе ссылочки, по которым за 1-2 минуты составляю представление о происходящем и сразу к станку.
Я ж не валютчик, я хомяк (а с нынешней реальной инфляцией уже хомячок
)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 28 лип, 2018 11:59
4x4 написав: tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
Он их уже купил, раньше
Щось так жваво раніше купив,що ЗВР шість місяців поспіль падають.
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tea
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Додано: Суб 28 лип, 2018 12:00
Alex2006 написав: tea написав:
А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?
В августе.
Сподіваюсь.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 12:23
Энергодар 26,97-27,07.
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дэн
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Додано: Суб 28 лип, 2018 12:51
Доброй всем крайней субботы июля.
Харьковские в сей жаркий, но ветреный день работают следующими, не самыми высокими цифрами: $ 26.90/26.98.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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