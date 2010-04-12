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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5571557255735574>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:16

  tea написав:А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?

Он их уже купил, раньше :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:28

  Zebra написав:2% отката малореально

растем сначала с 26 до 26.50 потом откат до 26.25
сейчас 27 откат возможен в район 26.75 - 26.79 ниже уже врятли, сезонных желающих откупиться в августе застал этот рост в расплох

Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))

  tea написав:А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?

В августе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:41

  холява написав:
  Очкарик написав:Вечірніх підсумків не було.

:(

ДС

Ну будь ласка ... :oops:

Якось звикли і корисно.


Добрый вечер .

Я, не пытаюсь нарваться на неопределенные артикли, но все , что нужно, было написано в обеденном посте .
К нему, добавить что то, очень трудно , настолько он был конкретизирован объемом информации.
Заранее Вам благодарен за то , что не пошлете .
С Уважением.


Я вообще никогда никого не посылаю, а уж Вас тем более :oops:

Просто не у всех есть возможность отрываться от станка, чтобы мониторить форум.

Я сделал себе ссылочки, по которым за 1-2 минуты составляю представление о происходящем и сразу к станку.

Я ж не валютчик, я хомяк (а с нынешней реальной инфляцией уже хомячок :( )
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

Ребята, всем привет)

Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((

Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((

Спасибо
dimon4ik-88
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:59

  4x4 написав:
  tea написав:А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?

Он их уже купил, раньше :)

Щось так жваво раніше купив,що ЗВР шість місяців поспіль падають.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:00

  Alex2006 написав:
  tea написав:А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?

В августе.

Сподіваюсь.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

Энергодар 26,97-27,07.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:51

Доброй всем крайней субботы июля.
Харьковские в сей жаркий, но ветреный день работают следующими, не самыми высокими цифрами: $ 26.90/26.98.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
slot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:00

Re: Валютный рынок в контексте

Франківськ. Базар. 26,7/26,9. Спускатись не планують, бо по 26,9 йде торгівля.
Можна сторгуватись і купити кілька сотень по 26,85. Нижче ні, бо кажуть що оптовики по 26,8 забирають.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:55

26.90/27.05
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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