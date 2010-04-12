Он их уже купил, раньше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:16
Он их уже купил, раньше
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:28
Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))
В августе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:41
Я вообще никогда никого не посылаю, а уж Вас тем более
Просто не у всех есть возможность отрываться от станка, чтобы мониторить форум.
Я сделал себе ссылочки, по которым за 1-2 минуты составляю представление о происходящем и сразу к станку.
Я ж не валютчик, я хомяк (а с нынешней реальной инфляцией уже хомячок )
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:52
Re: Валютный рынок в контексте
Ребята, всем привет)
Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((
Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((
Спасибо
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:59
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:00
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:23
Re: Валютный рынок в контексте
Энергодар 26,97-27,07.
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:51
Доброй всем крайней субботы июля.
Харьковские в сей жаркий, но ветреный день работают следующими, не самыми высокими цифрами: $ 26.90/26.98.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:00
Re: Валютный рынок в контексте
Франківськ. Базар. 26,7/26,9. Спускатись не планують, бо по 26,9 йде торгівля.
Можна сторгуватись і купити кілька сотень по 26,85. Нижче ні, бо кажуть що оптовики по 26,8 забирають.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:55
26.90/27.05
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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