Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:00
Самое узкое по Харькову 26,92/26,97.
Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?"
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:13
Чай, Вы любите проводить расследования.
Не расскажете, кто такой somilitark? Почему ДС его так оберегает?
ДС, вы уже не знаете, какой повод придумать для моего бана? Интересно, где в ответе somilitark"у, Вы нашли "паникёрство"?
При этом мой ответ удалили, а хамоватый и не особо грамотный пост somilitark"а остался.
Уже бы забанили навечно, чтоб не мучиться с придумыванием поводов. Надеюсь, Вы не рассчитываете изменить меня в мои 67 лет?
Поддерживаю вчерашние посты Qwerty.
Его, естественно, забанили, но по сути он всё правильно написал.
Сегодня на ветке фактически политическая цензура, имеющая мало общего с правилами форума.
Я много раз просил уточнить, что позволительно, а что нет на форуме.
Ответа не было и нет.
В результате на форуме почти не осталось толковых людей, которых интересно и полезно почитать.
Как пишет Чай: "Сумно, б...".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 лип, 2018 14:24, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:33
Тут совпадает все: Тимошенко съела Ющенко и сейчас Тимошенко доедает Порошенко. Электорат Западной Украины посчитал Ющенко недостаточно радикальным и точно также считает не достаточно радикальным Порошенко, как бы те ни старались под электорат ЗУ подстраиваться. Что у них за политтехнологи, не понятно.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:37
Re: Валютный рынок в контексте справедливості)))
... то тут Долярчику таке зась!(ну і Вам, Я бачу теж, раз Вас заблокували)
а - Чаю? - хоть Чаю, хоть Антидаф-ці(100500років тут не була, а зайшла, як з кулемета почала дро.... ой, строчити (Агаз? - не думаю©) чи хоть Лібо про вівців та про мед, який до рота бджоли йому носять...
... а зрештою..... все, як завжди!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:38
Re: Валютный рынок в контексте відпустки)))
... тут така паніка читалась на цій гілці стосовно росту курса
... і Ви всі, навіть, не уявляєте, як то це читаєш, а тобі це все - фіолєтово©
- чому?
1)... ще на початку липня, було завершено КОНВЕРТУВАННЯ і скирдування вал. портфелю
2)... Я у відпустці ..... і нехай весь валютний ринок почекає...
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 28 лип, 2018 15:16, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:41
26 уже історія. Не треба було хлопати вухами. 26.5 теоретично можливий на початку числах серпня, але я б на це особливо не сподівався. Тому 26.8 буде за щастя
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:57
Дядюшка Скрудж
Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).
+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05
Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:06
"Коса" не будет президентом... её рейтинги все проплачены ею...штаты не дали ей "ярлык на княжение".
сейчас реальной поддержки у народа не имеет никто...если СМИ начнут резко раскручивать "одобренного кандидата" вы сразу увидите (возможно даже Наливайченко)
Порошенко избрали олигархи на встрече в Вене у сидящего под домашним арестом Фирташа...сейчас у Порошенко Ахметов "в партнерах", но это ничего не значит, все как решат смотрящие за Украиной
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