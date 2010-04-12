RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5572557355745575>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:00

Самое узкое по Харькову 26,92/26,97.

Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?" https://uk.etcetera.media/po-stopah-yushhenko-yak-poroshenko-zibravsya-vigravati-vibori.html
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3120 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:13

Чай, Вы любите проводить расследования. :)
Не расскажете, кто такой somilitark? Почему ДС его так оберегает?

ДС, вы уже не знаете, какой повод придумать для моего бана? Интересно, где в ответе somilitark"у, Вы нашли "паникёрство"?
При этом мой ответ удалили, а хамоватый и не особо грамотный пост somilitark"а остался.
Уже бы забанили навечно, чтоб не мучиться с придумыванием поводов. Надеюсь, Вы не рассчитываете изменить меня в мои 67 лет? :)

Поддерживаю вчерашние посты Qwerty.
Его, естественно, забанили, но по сути он всё правильно написал.
Сегодня на ветке фактически политическая цензура, имеющая мало общего с правилами форума.
Я много раз просил уточнить, что позволительно, а что нет на форуме.
Ответа не было и нет.
В результате на форуме почти не осталось толковых людей, которых интересно и полезно почитать.
Как пишет Чай: "Сумно, б...".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 лип, 2018 14:24, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3120 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:13

Запоріжжя найбільш вузько 26.95/27.08
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 07.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:33

  ЛАД написав:Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?" https://uk.etcetera.media/po-stopah-yushhenko-yak-poroshenko-zibravsya-vigravati-vibori.html

Тут совпадает все: Тимошенко съела Ющенко и сейчас Тимошенко доедает Порошенко. Электорат Западной Украины посчитал Ющенко недостаточно радикальным и точно также считает не достаточно радикальным Порошенко, как бы те ни старались под электорат ЗУ подстраиваться. Что у них за политтехнологи, не понятно.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 83
З нами з: 02.06.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте справедливості)))

  Qwerty написав:
  Antidaf написав:
  Zebra написав:Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.
В любом случае это будет ниже мира и покроет все комиссии. Так что наглое вранье не надо распространять. СХЕМА РАБОЧАЯ.


Схема глупа. Уже разжевала.
Биток - это не не инвестиция, а тупой казиношный риск.
Для обмена не подходит.

Если ЭТФ не примут, а похоже на то, то биток снова уронят на 6000-5000 уев.

Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?

Тут ветка о нале и о баксе.

Сейчас ДС накажет нас и будет прав.

З якого дива?! Тут останні три дні про валюту відсотків 10, все інше про шо хто хоче... Хоча Чаю, наприклад, дозволяють більше ніж хто хоче... Якщо залишити про валюту, буде дві сторінки на день, як вже було декілька місяців підряд...

... то тут Долярчику таке зась!(ну і Вам, Я бачу теж, раз Вас заблокували)
а - Чаю? - хоть Чаю, хоть Антидаф-ці(100500років тут не була, а зайшла, як з кулемета почала дро.... ой, строчити :mrgreen: (Агаз? - не думаю©) :wink: чи хоть Лібо про вівців та про мед, який до рота бджоли йому носять... :D
... а зрештою..... все, як завжди!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4385
З нами з: 19.10.15
Подякував: 169 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте відпустки)))

... тут така паніка читалась на цій гілці стосовно росту курса :shock:
... і Ви всі, навіть, не уявляєте, як то це читаєш, а тобі це все - фіолєтово© :mrgreen:
- чому?
1)... ще на початку липня, було завершено КОНВЕРТУВАННЯ і скирдування вал. портфелю
2)... Я у відпустці :D..... і нехай весь валютний ринок почекає... :D
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 28 лип, 2018 15:16, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4385
З нами з: 19.10.15
Подякував: 169 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:41

  dimon4ik-88 написав:Ребята, всем привет)

Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((

Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((

Спасибо


26 уже історія. Не треба було хлопати вухами. 26.5 теоретично можливий на початку числах серпня, але я б на це особливо не сподівався. Тому 26.8 буде за щастя :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 995
З нами з: 17.07.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:57

Дядюшка Скрудж
Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).
+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3120 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05

Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3120 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:06

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЛАД написав:Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?" https://uk.etcetera.media/po-stopah-yushhenko-yak-poroshenko-zibravsya-vigravati-vibori.html

Тут совпадает все: Тимошенко съела Ющенко и сейчас Тимошенко доедает Порошенко. Электорат Западной Украины посчитал Ющенко недостаточно радикальным и точно также считает не достаточно радикальным Порошенко, как бы те ни старались под электорат ЗУ подстраиваться. Что у них за политтехнологи, не понятно.


"Коса" не будет президентом... её рейтинги все проплачены ею...штаты не дали ей "ярлык на княжение".
сейчас реальной поддержки у народа не имеет никто...если СМИ начнут резко раскручивать "одобренного кандидата" вы сразу увидите (возможно даже Наливайченко)

Порошенко избрали олигархи на встрече в Вене у сидящего под домашним арестом Фирташа...сейчас у Порошенко Ахметов "в партнерах", но это ничего не значит, все как решат смотрящие за Украиной
prodigy
 
Повідомлень: 3726
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5572557355745575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, prodigy, Перес де Куэльяр і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1282, 1283, 1284
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12832 1424196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 18:31
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6340 1341118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8186)
28.07.2018 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.