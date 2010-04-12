Додано: Суб 28 лип, 2018 14:13

Чай, Вы любите проводить расследования.Не расскажете, кто такой? Почему ДС его так оберегает?ДС, вы уже не знаете, какой повод придумать для моего бана? Интересно, где в ответе"у, Вы нашлиПри этом мой ответ удалили, а хамоватый и не особо грамотный пост"а остался.Уже бы забанили навечно, чтоб не мучиться с придумыванием поводов. Надеюсь, Вы не рассчитываете изменить меня в мои 67 лет?Поддерживаю вчерашние постыЕго, естественно, забанили, но по сути он всё правильно написал.Сегодня на ветке фактически политическая цензура, имеющая мало общего с правилами форума.Я много раз просил уточнить, что позволительно, а что нет на форуме.Ответа не было и нет.В результате на форуме почти не осталось толковых людей, которых интересно и полезно почитать.Как пишет Чай: "Сумно, б...".