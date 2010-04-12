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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:11
ЛАД написав:Дядюшка Скрудж
Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).
+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.
национализм это лишь один из инструментов полит технологов...далеко сейчас на нем не выедешь...нужен лидер, который выведет страну из болота коррупции с жесткими мерами (может даже как в Китае)и сделает экономический прорыв (пока еще есть народонаселение), через 5 лет будет уже поздно
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Додано: Суб 28 лип, 2018 15:25
У Порошенко, после принятия всем известных законов, есть возможность остаться при власти без всяких выборов, конечно, это самый худший сценарий, но никто не даст гарантии что "обком" его не одобрит, уже любому понятно, что страна превратилась в инструмент судьба которого всецело зависит от настроения хозяина, который может его даже сломать и выбросить, ему главное добиться своего...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Суб 28 лип, 2018 15:36
dimon4ik-88 написав:
Ребята, всем привет)
Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((
Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((
Спасибо
... давайте розбиратись:
......Ви на відпустку збирали гривню, а перед самісінькою поїздкою хотіли конвертнути на долярчики?
(...і чому було не робити, "як всі"? - таритись долярчиками ПОРЦІЙНО!!!.... поступово!)
... ну, або було робити "НЕ як всі", а як Зебра
.... через полосату жо....
точнішше, через купівлю крипти з подальшою конвертацією у долярчики
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 28 лип, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 28 лип, 2018 15:55
jabba написав: prodigy написав:
национализм это лишь один из инструментов полит технологов...далеко сейчас на нем не выедешь...нужен лидер, который выведет страну из болота коррупции с жесткими мерами (может даже как в Китае)и сделает экономический прорыв (пока еще есть народонаселение), через 5 лет будет уже поздно
Товарищ Сталин давно умер да и его методы многие не одобрили бы...
Сталин был параноик и палач...вы еще Гитлера вспомните.
я привел пример Китая (имелось ввиду его опыт последних десятилетий)
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Додано: Суб 28 лип, 2018 15:57
antikkristall
Сомневаюсь в таких грустных вариантах.
prodigy
Лидер нужен. Но пока таких не вижу.
Но это не имеет отношения к национализму - националистическая политика может быть направлена на завоевание электората, но не на подъём страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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Додано: Суб 28 лип, 2018 15:59
ЛАД написав:Дядюшка Скрудж
Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).
+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.
Поляризации Восток-Запад в ближайшие 10, а то и 20 лет уже не будет: Крым и значительная часть Донбасса уже на долго выпали из избирательного процесса. Выбор теперь всегда будет проходить в линейке от националистических партий до либерально-центристских, причем центристские партии будут топтаться на национал-патриотическом поле. Партии Юго-Востока уже навсегда ушли в маргинес.
Разделяю Ваши опасения по поводу скатывания в радикальный национализм, особенно на фоне бедности и массового выезда людей в поисках работы за рубеж. Выхода из ситуации не вижу, тем более все острее будет ситуация с выплатой пенсий, которая в уже не столь отдаленном будущем закончится отменой пенсий вообще, в лучшем случае останутся микроскопические социальные пособия. Украина уже навсегда стала сырьевым придатком Европы.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 16:04
prodigy написав:
"Коса" не будет президентом...
Пока всё выглядит достаточно однообразно в прогнозах.
Тимошенко - Президент, Гриценко - Премьер.
Либо Гриценко - Президент, Тимошенко - Премьер.
Оба варианта с вероятностью 50 на 50.
Прорыв Бойко или Порошенко очень маловероятен.
Скучновато как-то пока.
Долгожданное новое лицо всё никак не выскакивает, хотя уже пора бы, до старта предвыборной компании всего ничего осталось.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 16:08
ЛАД написав:antikkristall
Сомневаюсь в таких грустных вариантах.prodigy
Лидер нужен. Но пока таких не вижу.
Но это не имеет отношения к национализму - националистическая политика может быть направлена на завоевание электората, но не на подъём страны.
электорат в который раз будет куплен (у мажоритарщиков это на 75-80%)...кого за гречку,а кому дорогу на его улице или ремонт лифтов и подъездов
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Додано: Суб 28 лип, 2018 16:08
prodigy написав: jabba написав: prodigy написав:
национализм это лишь один из инструментов полит технологов...далеко сейчас на нем не выедешь...нужен лидер, который выведет страну из болота коррупции с жесткими мерами (может даже как в Китае)и сделает экономический прорыв (пока еще есть народонаселение), через 5 лет будет уже поздно
Товарищ Сталин давно умер да и его методы многие не одобрили бы...
Сталин был параноик и палач...
Вам шашечки надо или ехать? (с) Других примеров эффективных менеджеров, которые бы добились экономического прорыва и при этом победили коррупцию я за последние тыщу лет истории у нас не припомню.
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