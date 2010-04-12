Додано: Суб 28 лип, 2018 15:59

ЛАД написав: Дядюшка Скрудж

Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).

+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику. Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.

Поляризации Восток-Запад в ближайшие 10, а то и 20 лет уже не будет: Крым и значительная часть Донбасса уже на долго выпали из избирательного процесса. Выбор теперь всегда будет проходить в линейке от националистических партий до либерально-центристских, причем центристские партии будут топтаться на национал-патриотическом поле. Партии Юго-Востока уже навсегда ушли в маргинес.Разделяю Ваши опасения по поводу скатывания в радикальный национализм, особенно на фоне бедности и массового выезда людей в поисках работы за рубеж. Выхода из ситуации не вижу, тем более все острее будет ситуация с выплатой пенсий, которая в уже не столь отдаленном будущем закончится отменой пенсий вообще, в лучшем случае останутся микроскопические социальные пособия. Украина уже навсегда стала сырьевым придатком Европы.