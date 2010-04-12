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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5572557355745575>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:00

Самое узкое по Харькову 26,92/26,97.

Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?" https://uk.etcetera.media/po-stopah-yushhenko-yak-poroshenko-zibravsya-vigravati-vibori.html
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:13

Запоріжжя найбільш вузько 26.95/27.08
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:41

  dimon4ik-88 написав:Ребята, всем привет)

Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((

Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((

Спасибо


26 уже історія. Не треба було хлопати вухами. 26.5 теоретично можливий на початку числах серпня, але я б на це особливо не сподівався. Тому 26.8 буде за щастя :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05

Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:11

  ЛАД написав:Дядюшка Скрудж
Опасность в том, что можем вернуться к схеме выборов до 2014 с очередной поляризацией Воток-Запад. На выборах 2014 этого, к счастью, не было. Порошенко выступал как лидер всей Украины (ну кроме Донбасса - и то не Донбасса в целом, а сепаратистов).
+, если Порошенко действительно выберет такой вариант, это приведёт к поддержке националистических течений и, возможно, к росту их влияния на политику.



национализм это лишь один из инструментов полит технологов...далеко сейчас на нем не выедешь...нужен лидер, который выведет страну из болота коррупции с жесткими мерами (может даже как в Китае)и сделает экономический прорыв (пока еще есть народонаселение), через 5 лет будет уже поздно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:25

  ЛАД написав:Самое узкое по Харькову 26,92/26,97.

Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?" https://uk.etcetera.media/po-stopah-yushhenko-yak-poroshenko-zibravsya-vigravati-vibori.html


У Порошенко, после принятия всем известных законов, есть возможность остаться при власти без всяких выборов, конечно, это самый худший сценарий, но никто не даст гарантии что "обком" его не одобрит, уже любому понятно, что страна превратилась в инструмент судьба которого всецело зависит от настроения хозяина, который может его даже сломать и выбросить, ему главное добиться своего...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:36

... хотіли "все і зразу"? ;)

  dimon4ik-88 написав:Ребята, всем привет)

Нужен краткий совет)
Собрались со всем семейством отдохнуть, и тут курс нежданно вырос с 26 до 27))
Что немного усложняет поездку, так как бюджет был расписан под 0((( Под курс 26(((

Совет прост, будет ли падение хоть немного к 26(( или уже нет, и планировать под 27 поездку((

Спасибо

... давайте розбиратись:
......Ви на відпустку збирали гривню, а перед самісінькою поїздкою хотіли конвертнути на долярчики?
(...і чому було не робити, "як всі"? - таритись долярчиками ПОРЦІЙНО!!!.... поступово!)
... ну, або було робити "НЕ як всі", а як Зебра :mrgreen:.... через полосату жо.... :mrgreen: точнішше, через купівлю крипти з подальшою конвертацією у долярчики :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 28 лип, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:12

Долярчик

Да собирали гривну, откладывая ее, + курс был месяца 4-5 стабилен, вот и думали, мы не сильны в курсах, потому думали так и продержат до осени(((
А он теперь 27+(( и вся поездка под угрозой срыва((
Так как было собрано все, под курс 26((( Выходит нужно искать доп резерв по деньгам((

Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни(
Спасибо
dimon4ik-88
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:21

  Очкарик написав:Вечірніх підсумків не було.

:(

ДС

Ну будь ласка ... :oops:

Якось звикли і корисно.


ДС

Щиро дякую!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:37

Re: Валютный рынок в контексте

Дніпро - трохи підросли. 26,93-27,10. Зранку було 26,90-27,05
SAndriy1
 
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