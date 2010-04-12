Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:00
Самое узкое по Харькову 26,92/26,97.
Интересное мнение и, к сожалению, похоже на правду: "По стопах Ющенко: як Порошенко зібрався вигравати вибори?"
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:41
26 уже історія. Не треба було хлопати вухами. 26.5 теоретично можливий на початку числах серпня, але я б на це особливо не сподівався. Тому 26.8 буде за щастя
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05
Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:11
национализм это лишь один из инструментов полит технологов...далеко сейчас на нем не выедешь...нужен лидер, который выведет страну из болота коррупции с жесткими мерами (может даже как в Китае)и сделает экономический прорыв (пока еще есть народонаселение), через 5 лет будет уже поздно
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:25
У Порошенко, после принятия всем известных законов, есть возможность остаться при власти без всяких выборов, конечно, это самый худший сценарий, но никто не даст гарантии что "обком" его не одобрит, уже любому понятно, что страна превратилась в инструмент судьба которого всецело зависит от настроения хозяина, который может его даже сломать и выбросить, ему главное добиться своего...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:36
... хотіли "все і зразу"? ;)
... давайте розбиратись:
......Ви на відпустку збирали гривню, а перед самісінькою поїздкою хотіли конвертнути на долярчики?
(...і чому було не робити, "як всі"? - таритись долярчиками ПОРЦІЙНО!!!.... поступово!)
... ну, або було робити "НЕ як всі", а як Зебра .... через полосату жо.... точнішше, через купівлю крипти з подальшою конвертацією у долярчики
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 28 лип, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:12
Долярчик
Да собирали гривну, откладывая ее, + курс был месяца 4-5 стабилен, вот и думали, мы не сильны в курсах, потому думали так и продержат до осени(((
А он теперь 27+(( и вся поездка под угрозой срыва((
Так как было собрано все, под курс 26((( Выходит нужно искать доп резерв по деньгам((
Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни(
Спасибо
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:21
ДС
Щиро дякую!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:37
Re: Валютный рынок в контексте
Дніпро - трохи підросли. 26,93-27,10. Зранку було 26,90-27,05
|