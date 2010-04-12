Додано: Суб 28 лип, 2018 16:56

Є реалії... - є те що ми чуємо з ЗМІ

Як правило це різні речі.

Корупція- на хлопський розум це обхід(не виконання) законів з метою власного збагачення.

Якщо корупція велика - значить ті кого ми класично вважаємо корупціонерами повинні бути казково багатими...

З точки зору обивателя - так і є.

З точки зору Форбс - перша сотня наших найбагатших володіє сукупною власністю в 20 млрд доларів

З точки зору НБУ - перших 200 000 вкладників мають середній розмір депозитного вкладу в 0,2 млн грн =2 млрд доларів

Ця власність кралась ними з використанням корупційних дій на протязі всього часу незалежності України , при чому ми бачимо що збільшення корупціонерів(так званих) по кількості в 2000 разів , зменшує суми якими вони володія ця в 2000 разів більша кількість в 10 разів ( а може й не зменшують , бо депозити не дорівнює сукупній власності)

Ці дві цифри дають чітке уявлення

Що топ-корупція з 100 осіб краде максимум 1-2% ВВП

Наступна зграя в 200 000 мілкіших корупціонерів краде ще максимум 1-2% ВВП

Таким чином ми повинні адекватно реагувати на 4% крадіжок( тобто розуміти що 4% - це відповідальність Президента і чиновників до рівня сільради включно і 96% це наша відповідальність)

Якщо ми цього не зрозуміємо - нас і далі будуть ганяти боротись з різноманітними жупелами

Спочатку нас ганяли 70років в боротьбі за жупел комунізму

Потім вже 27 років ганяють під гаслом боротьби з корупцією ( спочатку це була корупція партійних(комуністичних) чиновників, потім корупція червоних директорів(які перетворились в олігархів) , тепер корупція олігархів....

А може ці гонки це черговий розпятий хлопчик у всеукраїнському масштабі?

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників