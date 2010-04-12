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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5572557355745575

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:53

Re: Валютный рынок в контексте

Великаго и мудраго Пу выбрали на царствование в 4й раз.
И сразу после этаго курс руффля упал на 10% а пенсионный возраст у них вырастет по самое нехачу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 лип, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:55

  dimon4ik-88 написав:Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни

Вы просите дать прогноз: проблема в том, что никто не может дать гарантию на свой прогноз. Любой прогноз написан вилами по воде.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:56

Є реалії... - є те що ми чуємо з ЗМІ
Як правило це різні речі.
Корупція- на хлопський розум це обхід(не виконання) законів з метою власного збагачення.
Якщо корупція велика - значить ті кого ми класично вважаємо корупціонерами повинні бути казково багатими...
З точки зору обивателя - так і є.
З точки зору Форбс - перша сотня наших найбагатших володіє сукупною власністю в 20 млрд доларів
З точки зору НБУ - перших 200 000 вкладників мають середній розмір депозитного вкладу в 0,2 млн грн =2 млрд доларів
Ця власність кралась ними з використанням корупційних дій на протязі всього часу незалежності України , при чому ми бачимо що збільшення корупціонерів(так званих) по кількості в 2000 разів , зменшує суми якими вони володія ця в 2000 разів більша кількість в 10 разів ( а може й не зменшують , бо депозити не дорівнює сукупній власності)
Ці дві цифри дають чітке уявлення
Що топ-корупція з 100 осіб краде максимум 1-2% ВВП
Наступна зграя в 200 000 мілкіших корупціонерів краде ще максимум 1-2% ВВП
Таким чином ми повинні адекватно реагувати на 4% крадіжок( тобто розуміти що 4% - це відповідальність Президента і чиновників до рівня сільради включно і 96% це наша відповідальність)
Якщо ми цього не зрозуміємо - нас і далі будуть ганяти боротись з різноманітними жупелами
Спочатку нас ганяли 70років в боротьбі за жупел комунізму
Потім вже 27 років ганяють під гаслом боротьби з корупцією ( спочатку це була корупція партійних(комуністичних) чиновників, потім корупція червоних директорів(які перетворились в олігархів) , тепер корупція олігархів....
А може ці гонки це черговий розпятий хлопчик у всеукраїнському масштабі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:58

  ЛАД написав:Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?


паникой на пустом месте
качнули курс раз - никто не повёлся на это, качнули второй раз, и снова откат. Качнули третий - и вот результат.
Слились па26,93 откупятся в августе 2018 па26,4.
на 100 лямов баксов 2 ляма профиту.
Чёткий заработок на ровном месте. 8)
та даже если в банке 6 лямов баксов, то они наварят на таком пустячных качелях 120 тыс. баксов себе на карманные расходы
А представьте, в банке 100 лямов баксов, то на качелях с 26,15 па29,2 (да, пусть так, по скромному) наварят 11,6 ляма баксов. И так, панове, по 2 раза в год на протяжении последних 3х лет. Красота...
Хачу так жить.
Заметьте, чем болше капитал, тем шикарней и проще жить вот так, не горбя спину.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 лип, 2018 17:25, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:13

Yuri_61
Обожаю гривнеоптимистов... Даже Сомик почти сдулся. :oops: Но Юрий - молодец! :!:
С какой стати тупые "нерезы" будут ждать 26.40, если пошла команда по миру - выводить.. :oops:
Хотя при нашем уже почти тайном НБУрегулировании можно и 26 для "опоздавших избранных" сотворить. :D
Но за банкет кому-то все-таки платить придется. 8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 лип, 2018 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:15

  ЛАД написав:Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?

Чисте співпадіння.
Як варіант:Крім імпортерів,яким постійно потрібна валюта,на міжбанку з"явились нерезиденти,які виводять капітал.Не виключено,що за валютою постійно заходить і Нафтогаз.Ну й певні імпортери,які розуміють,що курс далі ростиме,купували більше доларів,поки дешевше,щоб імпортувати більше товарів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:19

  дарий написав: Даже Сомик почти сдулся. :oops:

Сомік майже завжди правильно аналізує картину,тому й робить висновки про девальвацію чи ревальвацію на основі власного аналізу.В 90% повідомлень я з Соміком був згоден.
Решта 10% думки розходились.Бувало,що він прогнозував в певні зимові місяці,що,наприклад,девальвація і далі буде,хоча я вже бачив,що пішов розворот на ревальвацію.Або влітку,коли Сомік прогнозував,що ще рано розвертатись на девальвацію,а продовжиться ревальвація,то я прогнозував навпаки.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:34

  Дядюшка Скрудж написав:
  dimon4ik-88 написав:Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни

Вы просите дать прогноз: проблема в том, что никто не может дать гарантию на свой прогноз. Любой прогноз написан вилами по воде.

... от і відповідь для dimon4ik-88
.... толку з того, що Я скажу, що можливо ми просядемо на 20-30коп на протязі двох тижнів, якщо це нічим не буде підкріплено!
... просто таке відчуття("чуйка") :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:35

Re: Валютный рынок в контексте

Чай, что Вы намедни мне ссылку на фото бомжатника давали?
Это претит моему утончённому вкусу.
Мне нравится вот такой домик. Пусть без особых изысков, по скромному, но тем не менее...

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:39

  dimon4ik-88 написав:Долярчик

Да собирали гривну, откладывая ее, + курс был месяца 4-5 стабилен, вот и думали, мы не сильны в курсах, потому думали так и продержат до осени(((
А он теперь 27+(( и вся поездка под угрозой срыва((
Так как было собрано все, под курс 26((( Выходит нужно искать доп резерв по деньгам((

Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни(
Спасибо

Подорожание на 1000 долл. - 30 долл.( 3% ) - 780 гривен. И и-за этого поездка " под угрозой срыва" ? Поделитесь в двух словах планами на поездку,плиз.
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