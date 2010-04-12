Великаго и мудраго Пу выбрали на царствование в 4й раз.
И сразу после этаго курс руффля упал на 10% а пенсионный возраст у них вырастет по самое нехачу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:53
Re: Валютный рынок в контексте
Великаго и мудраго Пу выбрали на царствование в 4й раз.
И сразу после этаго курс руффля упал на 10% а пенсионный возраст у них вырастет по самое нехачу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 лип, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:55
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:56
Є реалії... - є те що ми чуємо з ЗМІ
Як правило це різні речі.
Корупція- на хлопський розум це обхід(не виконання) законів з метою власного збагачення.
Якщо корупція велика - значить ті кого ми класично вважаємо корупціонерами повинні бути казково багатими...
З точки зору обивателя - так і є.
З точки зору Форбс - перша сотня наших найбагатших володіє сукупною власністю в 20 млрд доларів
З точки зору НБУ - перших 200 000 вкладників мають середній розмір депозитного вкладу в 0,2 млн грн =2 млрд доларів
Ця власність кралась ними з використанням корупційних дій на протязі всього часу незалежності України , при чому ми бачимо що збільшення корупціонерів(так званих) по кількості в 2000 разів , зменшує суми якими вони володія ця в 2000 разів більша кількість в 10 разів ( а може й не зменшують , бо депозити не дорівнює сукупній власності)
Ці дві цифри дають чітке уявлення
Що топ-корупція з 100 осіб краде максимум 1-2% ВВП
Наступна зграя в 200 000 мілкіших корупціонерів краде ще максимум 1-2% ВВП
Таким чином ми повинні адекватно реагувати на 4% крадіжок( тобто розуміти що 4% - це відповідальність Президента і чиновників до рівня сільради включно і 96% це наша відповідальність)
Якщо ми цього не зрозуміємо - нас і далі будуть ганяти боротись з різноманітними жупелами
Спочатку нас ганяли 70років в боротьбі за жупел комунізму
Потім вже 27 років ганяють під гаслом боротьби з корупцією ( спочатку це була корупція партійних(комуністичних) чиновників, потім корупція червоних директорів(які перетворились в олігархів) , тепер корупція олігархів....
А може ці гонки це черговий розпятий хлопчик у всеукраїнському масштабі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:58
паникой на пустом месте
качнули курс раз - никто не повёлся на это, качнули второй раз, и снова откат. Качнули третий - и вот результат.
Слились па26,93 откупятся в августе 2018 па26,4.
на 100 лямов баксов 2 ляма профиту.
Чёткий заработок на ровном месте.
та даже если в банке 6 лямов баксов, то они наварят на таком пустячных качелях 120 тыс. баксов себе на карманные расходы
А представьте, в банке 100 лямов баксов, то на качелях с 26,15 па29,2 (да, пусть так, по скромному) наварят 11,6 ляма баксов. И так, панове, по 2 раза в год на протяжении последних 3х лет. Красота...
Хачу так жить.
Заметьте, чем болше капитал, тем шикарней и проще жить вот так, не горбя спину.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 лип, 2018 17:25, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:13
Yuri_61
Обожаю гривнеоптимистов... Даже Сомик почти сдулся. Но Юрий - молодец!
С какой стати тупые "нерезы" будут ждать 26.40, если пошла команда по миру - выводить..
Хотя при нашем уже почти тайном НБУрегулировании можно и 26 для "опоздавших избранных" сотворить.
Но за банкет кому-то все-таки платить придется.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 лип, 2018 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:15
Чисте співпадіння.
Як варіант:Крім імпортерів,яким постійно потрібна валюта,на міжбанку з"явились нерезиденти,які виводять капітал.Не виключено,що за валютою постійно заходить і Нафтогаз.Ну й певні імпортери,які розуміють,що курс далі ростиме,купували більше доларів,поки дешевше,щоб імпортувати більше товарів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:19
Сомік майже завжди правильно аналізує картину,тому й робить висновки про девальвацію чи ревальвацію на основі власного аналізу.В 90% повідомлень я з Соміком був згоден.
Решта 10% думки розходились.Бувало,що він прогнозував в певні зимові місяці,що,наприклад,девальвація і далі буде,хоча я вже бачив,що пішов розворот на ревальвацію.Або влітку,коли Сомік прогнозував,що ще рано розвертатись на девальвацію,а продовжиться ревальвація,то я прогнозував навпаки.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:34
... от і відповідь для dimon4ik-88
.... толку з того, що Я скажу, що можливо ми просядемо на 20-30коп на протязі двох тижнів, якщо це нічим не буде підкріплено!
... просто таке відчуття("чуйка")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:35
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:39
Подорожание на 1000 долл. - 30 долл.( 3% ) - 780 гривен. И и-за этого поездка " под угрозой срыва" ? Поделитесь в двух словах планами на поездку,плиз.
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