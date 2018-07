Додано: Суб 28 лип, 2018 18:12

AGK написав: Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80. Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80.

За цією віртуальною цифрою, гадаю, - порожнеча (тобто відсутність реального долара, принаймні для пересічних). За цією віртуальною цифрою, гадаю, - порожнеча (тобто відсутність реального долара, принаймні для пересічних).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell