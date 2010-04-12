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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5574557555765577>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:49

THB Кому-то и так... В более лучшие времена встретил знакомую(ПРИЧЕМ С РЕБЕНКОМ) в феврале в Дубаях. Была экономистом в Привате. 10-11 год не помню. Зарплата тада с бонусами ну 5-6 тыщ была. Нет проблем, говорит, к лету кредитку погашу и отдохну нормально! Умница, думаю, успела.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:55

Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:00

  AGK написав:Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80.

Зверніть увагу - відкат міг бути і більшим,бо міжбанк закінчився 26.71/26.74.
Кицька писала,що весь тиждень був дефіцит долара.І навіть вчора,коли курс купівлі в Києві був 26.85-26.87.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:12

  AGK написав:Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80.

За цією віртуальною цифрою, гадаю, - порожнеча (тобто відсутність реального долара, принаймні для пересічних).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:21

centurionus
Сообщение Добавлено: Пт 27 июл, 2018 21:06
Re: Валютный рынок в контексте
Слегка удивителен послеобеденный поход Привата по налу на 26.90. При этом безнал остался на 27.02... Сбер, вааще, с перепугу, на 26.85 ушел. По нашему колхозу завтра реальный Пумб будет стоять 27.10.... Интрига, однако. :roll:
Р.С. Для любителей ДЕПО - Укрэксим, единственный банк, не меняющий курс в течении дня. Седня была продажа 26.80. Проценты - то уже другое дело.... :lol:
Ужеж писал в пятницу :cry:
Для конвертации на депо нал баксов не нужен. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:39

  дарий написав:.......
Для конвертации на депо нал баксов не нужен. :wink:

А Укрэксим такое делает?

Долярчик
"Вимкнути" треба було б багатьох, та хто залишиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

во всей этой вакханалии интересно другое - кто на какой курс рассчитывает в январе?
есть две альтернативы при наличии гривны в данный момент:
1) купить баксы и на депо до января
2) гришу на депо до января
если сейчас бакс по 27 купить то точка безубытка 28,4
при январском курсе выше еще можно в бакс прыгать
но если курс зимой будет ниже то запрыгивать в уходящий поезд уже не выгодно
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:46

ЛАД
А Укрэксим такое делает?
Так
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:48

  tea написав:
  ЛАД написав:Спасибо s0v7a за работу! (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4417137#p4417137)
Привлекает внимание резкий рост объёмов торгов на МБ - среднесуточный объём вырос в 1,5 раза (на 54,5%) по сравнению с прошлой неделей (тоже весьма неплохой по объёмам).
Кто может объяснить,чем это вызвано?

Чисте співпадіння.
Як варіант:Крім імпортерів,яким постійно потрібна валюта,на міжбанку з"явились нерезиденти,які виводять капітал.Не виключено,що за валютою постійно заходить і Нафтогаз.Ну й певні імпортери,які розуміють,що курс далі ростиме,купували більше доларів,поки дешевше,щоб імпортувати більше товарів.

Нерезы это копейки. Приводил данные в ответе сомилитарку, но удалили. Выбирать ещё раз не буду.
Если модераторы вместе с Вами считают сомилитарка крупным экономистом, кот. возражать нельзя, то ...
Нафтогаз вышел на покупку со вторника? До этого не покупал?
Импортёры покупали побольше, чтобы сильнее задрать курс?
Предположений можно придумать много, интересно услышать какие-то обоснованные.
Увеличение объёмов в 1,5 раза и рекордные объёмы торгов в течение 4 дней подряд вряд ли могут быть случайными.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:51

ЛАД
К чему Вы клоните?
дарий
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