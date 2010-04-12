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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:49
THB Кому-то и так... В более лучшие времена встретил знакомую(ПРИЧЕМ С РЕБЕНКОМ) в феврале в Дубаях. Была экономистом в Привате. 10-11 год не помню. Зарплата тада с бонусами ну 5-6 тыщ была. Нет проблем, говорит, к лету кредитку погашу и отдохну нормально! Умница, думаю, успела.
Додано: Суб 28 лип, 2018 17:55
Пошёл небольшой откат. Самый низкий курс среди банков сейчас в укрэксимбанке на продаж 26,80.
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:00
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:12
За цією віртуальною цифрою, гадаю, - порожнеча (тобто відсутність реального долара, принаймні для пересічних).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:21
centurionus
Сообщение Добавлено: Пт 27 июл, 2018 21:06
Re: Валютный рынок в контексте
Слегка удивителен послеобеденный поход Привата по налу на 26.90. При этом безнал остался на 27.02... Сбер, вааще, с перепугу, на 26.85 ушел. По нашему колхозу завтра реальный Пумб будет стоять 27.10.... Интрига, однако.
Р.С. Для любителей ДЕПО - Укрэксим, единственный банк, не меняющий курс в течении дня. Седня была продажа 26.80. Проценты - то уже другое дело....
Ужеж писал в пятницу
Для конвертации на депо нал баксов не нужен.
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:39
А Укрэксим такое делает?
Долярчик
"Вимкнути" треба було б багатьох, та хто залишиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:45
Re: Валютный рынок в контексте
во всей этой вакханалии интересно другое - кто на какой курс рассчитывает в январе?
есть две альтернативы при наличии гривны в данный момент:
1) купить баксы и на депо до января
2) гришу на депо до января
если сейчас бакс по 27 купить то точка безубытка 28,4
при январском курсе выше еще можно в бакс прыгать
но если курс зимой будет ниже то запрыгивать в уходящий поезд уже не выгодно
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:48
Нерезы это копейки. Приводил данные в ответе сомилитарку, но удалили. Выбирать ещё раз не буду.
Если модераторы вместе с Вами считают сомилитарка крупным экономистом, кот. возражать нельзя, то ...
Нафтогаз вышел на покупку со вторника? До этого не покупал?
Импортёры покупали побольше, чтобы сильнее задрать курс?
Предположений можно придумать много, интересно услышать какие-то обоснованные.
Увеличение объёмов в 1,5 раза и рекордные объёмы торгов в течение 4 дней подряд вряд ли могут быть случайными.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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