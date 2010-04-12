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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:51
mephala написав:
во всей этой вакханалии интересно другое - кто на какой курс рассчитывает в январе?
есть две альтернативы при наличии гривны в данный момент:
1) купить баксы и на депо до января
2) гришу на депо до января
если сейчас бакс по 27 купить то точка безубытка 28,4
при январском курсе выше еще можно в бакс прыгать
но если курс зимой будет ниже то запрыгивать в уходящий поезд уже не выгодно
А зачем 2-ой вариант? Вы считаете, есть шансы, что в январе не дойдём до 28,4? дарий
, спасибо.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 18:53
дарий написав:ЛАД
К чему Вы клоните?
Ни к чему.
Не знаю, поэтому и интересуюсь. Может, кто подскажет.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:10
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.Для того,щоб зрозуміти,що нас очікує,давайте подивимось на Польщу.Це ментально найближча до нас країна з тих країн колишнього Варшавського договору,схожа по кількості населення.В них ця криза почалась пару років назад,коли поляки масово почали виїжджати в Англію,Німеччину,Данію тощо і внаслідок чого почалась нехватка робочих рук.Але полякам нескладно вирішити цю проблему,бо є найбідніша країна Європи,Україна,звідки й почали залучати робочу силу.
Зараз демографічна польська криза вже на шляху вирішення,бо кількість тих,хто виїжджає з Польщі менша,ніж кількість тих,хто приїжджає до них з України.Ще 3-4 роки і Польща "закриє" практично всю потребу в робочій силі.
А тепер подивимось на Україну через пару років.В нас буде та проблема,що була в Польщі пару років тому - катастрофічно не вистачатиме робочих рук.Та от тільки в нас немає механізмів їх вирішення в короткій перспективі,в перспективі навіть 5 років.Немає поки що біднішої країни,ніж Україна,щоб заохотити переїжджати людей сюди.
Тому ця криза буде наростати,але вона небезкінечна.При яких критеріях можна буде зрозуміти,що Україна буде на шляху вирішення цієї проблеми?На таких же,як і зараз Польща,тобто коли кількість тих,хто виїжджає,буде менша,ніж кількість тих,хто буде переїжджати в Україну.А тепер коли це буде (по критеріях) і з якої країни,швидше за все,до нас буде приток людей.
Мій прогноз такий - до нас будуть масово переїжджати росіяни,так само,як зараз українці їдуть до Польщі.В яких випадках це станеться?Зараз середня зарплата в Росії більше 500 євро,в Україні трохи більше 200 євро.Якщо в нас більш інтенсивно підуть реформи,то ми досить швидко доженемо Росію по рівню середньої зарплати.Досить швидко,я маю на увазі,що років за 10-15.Подивіться на країни Прибалтики.Хто вірив,що вони обженуть Росію по зарплаті?В Росії є газ,нафта,вся таблиця Менделєєва корисних копалин.А в Прибалтиці всього цього не було.Але ж обігнали.
Так от коли в нас з Росією зрівняється зарплата і тренд зростання в Україні буде швидший,ніж в Росії,звідти почнеться приплив робочих рук.Тут мені зараз Лібо напише - Чай,дивись,росіяни п"яниці і лінтяї.Вони нізащо не приїдуть в Україну.На що я заперечу.Бо в Росії зараз живе багато етнічних українців.Так,вони після розвалу СРСР вибрали країну проживання Росію,вже народили там дітей,обжились.
Але там складуться такі умови,і не тільки економічні,коли нащадки наших українців згадають своє коріння,згадають,що тут у багатьох є родичі і переїдуть з Тюменів,Магаданів,Закавказзя і інших Заполярних кіл в Україну.
Для них на той час в нас буде клімат зручніший,свободи і права людини кращі,безліч інших переваг.
Але до цього ще треба дожити.І свідками демографічної кризи,яка ще довго наростатиме,ми всі станемо.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:17
mephala написав:
во всей этой вакханалии интересно другое - кто на какой курс рассчитывает в январе?
есть две альтернативы при наличии гривны в данный момент:
1) купить баксы и на депо до января
2) гришу на депо до января
если сейчас бакс по 27 купить то точка безубытка 28,4
при январском курсе выше еще можно в бакс прыгать
но если курс зимой будет ниже то запрыгивать в уходящий поезд уже не выгодно
думаю , что курс доллара будет выше 28.4 грн , гораздо вероятнее
,чем ниже этой отметки...да и спать спокойней будете ..лично я, в ниже , чем 28.5 на середину зимы , совсем не верю...будет интересный вопрос , что делать , если пойдет выше 30+...
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:18
ЛАД написав:
1.Нерезы это копейки. Приводил данные в ответе сомилитарку, но удалили. Выбирать ещё раз не буду.
2.Если модераторы вместе с Вами считают сомилитарка крупным экономистом, кот. возражать нельзя, то ...
3.Нафтогаз вышел на покупку со вторника? До этого не покупал?
4.Импортёры покупали побольше, чтобы сильнее задрать курс?
Предположений можно придумать много, интересно услышать какие-то обоснованные.
Увеличение объёмов в 1,5 раза и рекордные объёмы торгов в течение 4 дней подряд вряд ли могут быть случайными.
1.Ну воно може й копійки,але ці копійки можуть переважити шальки терезів між попитом і пропозицією на міжбанку.
3.Нафтогаз,думаю,купує постійно.
4.Імпортери купують побільше зараз,щоб товар в гривнях вийшов дешевше.Через місяць наступає осінь,починається ділова активність.Курса 26.ХХ тоді вже може й не бути.
2.А чому з Соміком не можна аргументовано вести дискусію?Якщо з якимись його твердженнями не згодні - приводьте свої аргументи.
Не критикуйте роботу модераторів.За це можна бути заблокованим.
Якщо є якісь питання до модерації - задайте будь-якому модератору в приватні.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:18
Да я даже не о курсе, а именно об объёмах торгов.
По курсу стоило бы ожидать коррекции. А как оно будет реально .. хто зна.
Поэтому и интересует вопрос об объёмах. Ответ, возможно, помог бы лучше понимать ситуацию.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:20
mephala написав:
если сейчас бакс по 27 купить то точка безубытка 28,4
при январском курсе выше еще можно в бакс прыгать
Набагато більше шансів,що в січні курс буде вище 28.40,аніж те,що він буде нижче.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:24
дарий написав:tea
Во чая поперло под вечер...
Ви ще просто не розумієте всього масштабу саме цієї проблеми.
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