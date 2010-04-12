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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55765577557855795580>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:25

  tea написав:.....
1.Ну воно може й копійки,але ці копійки можуть переважити шальки терезів між попитом і пропозицією на міжбанку.
3.Нафтогаз,думаю,купує постійно.
4.Імпортери купують побільше зараз,щоб товар в гривнях вийшов дешевше.Через місяць наступає осінь,починається ділова активність.Курса 26.ХХ тоді вже може й не бути.
2.А чому з Соміком не можна аргументовано вести дискусію?Якщо з якимись його твердженнями не згодні - приводьте свої аргументи.
Не критикуйте роботу модераторів.За це можна бути заблокованим.
Якщо є якісь питання до модерації - задайте будь-якому модератору в приватні.

1. Можуть. Но ходят слухи, что НБУ заливал не копейками, но что-то не очень вышло.
4. Вряд ли импортёры закупают валюту на месяц вперед. Чаще стараются оплачивать контракт когда-нибудь потом.
2. Вопрос не ко мне. Задавайте администрации. Почему хамоватый и малоквалифицированный пост сомилитарка висит, а мой ответ удалили, мне не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:28

  lincoln2 написав:.............
думаю , что курс доллара будет выше 28.4 грн , гораздо вероятнее ,чем ниже этой отметки...да и спать спокойней будете ..лично я, в ниже , чем 28.5 на середину зимы , совсем не верю...будет интересный вопрос , что делать , если пойдет выше 30+...:)

Что будет выше 28,4 почти наверняка. А вот что делать, если пойдет выше 30+, действительно интересно.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:28

tea
Ага, 50 лет розумив, а зараз нияк.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:30

  dimon4ik-88 написав:Долярчик

Да собирали гривну, откладывая ее, + курс был месяца 4-5 стабилен, вот и думали, мы не сильны в курсах, потому думали так и продержат до осени(((
А он теперь 27+(( и вся поездка под угрозой срыва((
Так как было собрано все, под курс 26((( Выходит нужно искать доп резерв по деньгам((

Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни(
Спасибо


если 50 коп курса так напрягают, то лучше не тратить деньги, а отдохнуть бюджетно в Украине
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:35

Долярчик
Примерно понимаю Ваши траты, но - за эти деньги, даже в Турции сто пудов комфортнее.. :cry:
Болгария еще на 20-30 процентов дешевле, а УРОВЕНЬ - почти Европа! :shock:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 лип, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:38

  дарий написав:tea
Ага, 50 лет розумив, а зараз нияк.... :oops:

В нас 50 років не було такої демографічної ситуації.
Саме зараз наклалось багато факторів.
1.На пенсію виходять ті,хто народився в 60-х роках,а тоді був бум народжуваності
2.На роботу виходять ті 23-річні громадяни,які в цьому році закінчили ВНЗ.Та от тільки біда,що в середині 90-х була дуже низька народжуваність.Та й навіть ті,хто закінчують ВНЗ зараз,більше мріють про працевлаштування за кордоном.А можливостей більше,ніж достатньо.
3.Масовий виїзд трудоспособного кваліфікованого населення віком 23-45 років.
4.Війна.Україна за 4 роки в рази наростила кількість ЗСУ.Тобто ще й туди була перенаправлена певна кількість трудоспособного населення,яка б в інші часи була б на робочих місцях.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:40

Зарабатывать на “качелях”. НБУ готовит банки к падению гривн

http://www.ukrrudprom.com/digest/Zaraba ... html?printЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 лип, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:44

  tea написав:
  4x4 написав:
  tea написав:А коли ж НБУ поповнить ці десятки мільйонів,які продав цього тижня?

Он их уже купил, раньше :)

Щось так жваво раніше купив,що ЗВР шість місяців поспіль падають.

Нужно было активней скупать? Лямов на 600 долларов? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:50

  4x4 написав:
  tea написав:
  4x4 написав:Он их уже купил, раньше :)

Щось так жваво раніше купив,що ЗВР шість місяців поспіль падають.

Нужно было активней скупать?

Так.
При курсі бюджету-18 у 29.30 не потрібно було давати опускатись до 25.9Х,а скуповувати хоча б по 27.ХХ,підтримавши наших експортерів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:53

tea
То так. Ничего - поборемо! :D Чай, вже проходили.. :wink:
дарий
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