tea написав:..... 1.Ну воно може й копійки,але ці копійки можуть переважити шальки терезів між попитом і пропозицією на міжбанку. 3.Нафтогаз,думаю,купує постійно. 4.Імпортери купують побільше зараз,щоб товар в гривнях вийшов дешевше.Через місяць наступає осінь,починається ділова активність.Курса 26.ХХ тоді вже може й не бути. 2.А чому з Соміком не можна аргументовано вести дискусію?Якщо з якимись його твердженнями не згодні - приводьте свої аргументи. Не критикуйте роботу модераторів.За це можна бути заблокованим. Якщо є якісь питання до модерації - задайте будь-якому модератору в приватні.
1. Можуть. Но ходят слухи, что НБУ заливал не копейками, но что-то не очень вышло. 4. Вряд ли импортёры закупают валюту на месяц вперед. Чаще стараются оплачивать контракт когда-нибудь потом. 2. Вопрос не ко мне. Задавайте администрации. Почему хамоватый и малоквалифицированный пост сомилитарка висит, а мой ответ удалили, мне не понятно.
lincoln2 написав:............. думаю , что курс доллара будет выше 28.4 грн , гораздо вероятнее ,чем ниже этой отметки...да и спать спокойней будете ..лично я, в ниже , чем 28.5 на середину зимы , совсем не верю...будет интересный вопрос , что делать , если пойдет выше 30+...
Что будет выше 28,4 почти наверняка. А вот что делать, если пойдет выше 30+, действительно интересно.
Да собирали гривну, откладывая ее, + курс был месяца 4-5 стабилен, вот и думали, мы не сильны в курсах, потому думали так и продержат до осени((( А он теперь 27+(( и вся поездка под угрозой срыва(( Так как было собрано все, под курс 26((( Выходит нужно искать доп резерв по деньгам((
Вот и интересует, стоит сейчас купить, или ждать хоть небольшого, но снижения курсу в близжайшие дни( Спасибо
если 50 коп курса так напрягают, то лучше не тратить деньги, а отдохнуть бюджетно в Украине
дарий написав:tea Ага, 50 лет розумив, а зараз нияк....
В нас 50 років не було такої демографічної ситуації. Саме зараз наклалось багато факторів. 1.На пенсію виходять ті,хто народився в 60-х роках,а тоді був бум народжуваності 2.На роботу виходять ті 23-річні громадяни,які в цьому році закінчили ВНЗ.Та от тільки біда,що в середині 90-х була дуже низька народжуваність.Та й навіть ті,хто закінчують ВНЗ зараз,більше мріють про працевлаштування за кордоном.А можливостей більше,ніж достатньо. 3.Масовий виїзд трудоспособного кваліфікованого населення віком 23-45 років. 4.Війна.Україна за 4 роки в рази наростила кількість ЗСУ.Тобто ще й туди була перенаправлена певна кількість трудоспособного населення,яка б в інші часи була б на робочих місцях.