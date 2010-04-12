А коли ми проходили саме такі проблеми в комплексі,які я написав вище у 4 пунктах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 19:56
Додано: Суб 28 лип, 2018 19:57
Re: Валютный рынок в контексте
4. Большие выплаты по внешним долгам
Украина входит в период крупных выплат по внешним долгам. Уже в 2018 году нужно вернуть кредиторам почти в полтора раза больше, чем в в 2017-м, – около $4 млрд. А всего в ближайшие четыре года предстоит отдать $28,7 млрд. Пик выплат припадает на 2020-й, когда выплаты достигнут $6,89 млрд.
Заметим, сейчас золотовалютные резервы – всего лишь $18,4 млрд, причем на 70-80% они состоят из кредитов Международного валютного фонда (МВФ).
Масштабные выплаты могут привести к существенному снижению золотовалютных резервов и усилению давления на гривню. Кроме того, не стоит забывать о внутреннем долге, который пользуется большим спросом у иностранцев. Если они решат выйти из бумаг Минфина, то полученную гривню тут же конвертируют в валюту, усилив девальвацию нацвалюты.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:00
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:02
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:11
tea Не напомните, когда это в Прибалтике зряплата была ниже чем Расее, что прибалтам пришлось догонять?
И как их зряплата помогает не менее ужасной чем у нас демографии объединенных прибалийских вымиратов?
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:20
Re: Валютный рынок в контексте
Розуміємо:
На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение по упрощенной выдаче спецразрешений на добычу газа. Все красиво, прозрачно, на открытом конкурсе и, главное, без личного контакта с чиновниками. Короткая позитивная новость.
Но только те, кто давно за это решение боролся, знают ему цену. Сколько сил потрачено на ломку схем, которые были выстроены и зацементированы даже не во времена Януковича, а гораздо раньше.
Какие сумасшедшие деньги вбрасывал Кремль и сидящие на газовой трубе украинские олигархи в уничтожение украинской добычи. С помощью подкупа и популизма «низких цен на газ отечественной добычи» Украину прочно сажали на российскую газовую иглу. И все расчеты экспертов не могли сломать ситуацию – тонули в криках популистов и тоннах бабла импортеров.
Коротко по сути новости. Правительство вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего газодобычи, на платформе ProZorro. "Наша цель - открыть геоданные, дать возможность приходить бизнесу на основе прозрачных аукционов и добывать газ, чтобы мы отказались от импорта. Как откажемся - снизим цены, и не будем находиться под влиянием импортных цен, - заявил Гройсман. По его словам, на сегодня уже подготовлены 44 участка запасом 150 млрд кубометров газа, которые нуждаются в инвестициях.
Переходим к бонусам и призам. В Украине громадные разведанные запасы газа. Плюс к ним – неразведанные, наличие которых геологи предполагают с определенной долей уверенности. Если развивать свою добычу, то мы в очень разумные сроки (до трех, максимум пяти лет) полностью обеспечиваем газом себя и выходим на рынок ЕС. Который постепенно растет.
Глазурь на торте – нам вообще не нужно туда вкладывать деньги. Отрасль настолько интересна для инвесторов, что достаточно дать им возможность легко получать участок, и они сами выстроят инфраструктуру.
Второй слой глазури – мы не просто не потратим ни копейки, инвесторы охотно заплатят за эти спецразрешения. Сразу в бюджет.
Третий слой уже не глазури, а варенья – новые рабочие места для украинцев в Украине. Не в Польше – то есть наши люди не только зарабатывают дома, но в Украине также остаются налоги и взносы в Пенсионный фонд. Плюс приличная загрузка для смежников в целом ряде отраслей. Перспективы просто отличные.
Ну и вишенка на торте. Газовые запасы Украины, потенциальная возможность увеличения добычи позволяет нам не просто покрыть свои потребности, но и выйти с предложением на рынок ЕС. Благо, недалеко. Угадайте с одной попытки, кого мы потесним на этом рынке? Так отож. Украина станет богаче, враг беднее и нам вообще не надо вкладывать ни копейки. Хороший повод открыть шампанское. Сегодня пузырьки газа имеют особый вкус…Осталось приватизировать госшахты, эту черную бюджетную дыру и нефть держим в уме. Кирилл Сазонов
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:25
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:31
Долярчик
Прикол в том,что коррупционная составляющая пока никуда не делась. Покупая твердый польский сыр не самого лучшего качества по акциям в супермаркетах у нас на востоке дешевле НАШЕГО - (при их себестоимости гораздо выше нашей) и, не бесплатной, контрабанде ,плюс, транспортные, встает вопрос... Не слишком ли нас имеют?
Или договорняк, но нам какая разница?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 28 лип, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:37
... знав, що така вілповідь буде
.... просто, на моменті, мені зручнішше відпочивати на СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
.... ну, і не такі вже курятники
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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