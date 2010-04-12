Додано: Суб 28 лип, 2018 20:20

tea написав: Ви ще просто не розумієте всього масштабу саме цієї проблеми. Ви ще просто не розумієте всього масштабу саме цієї проблеми.

Розуміємо:На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение по упрощенной выдаче спецразрешений на добычу газа. Все красиво, прозрачно, на открытом конкурсе и, главное, без личного контакта с чиновниками. Короткая позитивная новость.Но только те, кто давно за это решение боролся, знают ему цену. Сколько сил потрачено на ломку схем, которые были выстроены и зацементированы даже не во времена Януковича, а гораздо раньше.Какие сумасшедшие деньги вбрасывал Кремль и сидящие на газовой трубе украинские олигархи в уничтожение украинской добычи. С помощью подкупа и популизма «низких цен на газ отечественной добычи» Украину прочно сажали на российскую газовую иглу. И все расчеты экспертов не могли сломать ситуацию – тонули в криках популистов и тоннах бабла импортеров.Коротко по сути новости. Правительство вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего газодобычи, на платформе ProZorro. "Наша цель - открыть геоданные, дать возможность приходить бизнесу на основе прозрачных аукционов и добывать газ, чтобы мы отказались от импорта. Как откажемся - снизим цены, и не будем находиться под влиянием импортных цен, - заявил Гройсман. По его словам, на сегодня уже подготовлены 44 участка запасом 150 млрд кубометров газа, которые нуждаются в инвестициях.Переходим к бонусам и призам. В Украине громадные разведанные запасы газа. Плюс к ним – неразведанные, наличие которых геологи предполагают с определенной долей уверенности. Если развивать свою добычу, то мы в очень разумные сроки (до трех, максимум пяти лет) полностью обеспечиваем газом себя и выходим на рынок ЕС. Который постепенно растет.Глазурь на торте – нам вообще не нужно туда вкладывать деньги. Отрасль настолько интересна для инвесторов, что достаточно дать им возможность легко получать участок, и они сами выстроят инфраструктуру.Второй слой глазури – мы не просто не потратим ни копейки, инвесторы охотно заплатят за эти спецразрешения. Сразу в бюджет.Третий слой уже не глазури, а варенья – новые рабочие места для украинцев в Украине. Не в Польше – то есть наши люди не только зарабатывают дома, но в Украине также остаются налоги и взносы в Пенсионный фонд. Плюс приличная загрузка для смежников в целом ряде отраслей. Перспективы просто отличные.Ну и вишенка на торте. Газовые запасы Украины, потенциальная возможность увеличения добычи позволяет нам не просто покрыть свои потребности, но и выйти с предложением на рынок ЕС. Благо, недалеко. Угадайте с одной попытки, кого мы потесним на этом рынке? Так отож. Украина станет богаче, враг беднее и нам вообще не надо вкладывать ни копейки. Хороший повод открыть шампанское. Сегодня пузырьки газа имеют особый вкус…Осталось приватизировать госшахты, эту черную бюджетную дыру и нефть держим в уме. Кирилл Сазонов