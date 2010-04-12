дарий
... от і про сир.... - то в чім прикол???
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:40
дарий
... от і про сир.... - то в чім прикол???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:45
Середня зарплата в Росії в 2005 році - 300 доларів.
Середня зарплата в Латвії в 2006 році - 218 лат,або на 23% вища,ніж в 2005 році
Курс 1 євро = 0.70 лат.
Востаннє редагувалось tea в Суб 28 лип, 2018 20:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:51
Поки що ніяк.У них ситуація гірша,ніж у Польщі,але краща,ніж у нас.
В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:02
Украина как раз идёт по пути прибалтики.
Всё население свалит, останутся одни керманычи и силовики.
Зато средняя зарплата будет высокая
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:05
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|