Долярчик
Цены в долярчиках...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:51
Поки що ніяк.У них ситуація гірша,ніж у Польщі,але краща,ніж у нас.
В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:05
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:08
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:10
Я понимаю что чай писатель а не считатель. Но все равно с чего вы взяли что в Прибалтике средняя зарплата была ниже? Понимаю - вопрос для не считателя но писателя непосильный - эта ж еще гуглить Эстионию с Литвой, да еще курс ойро за те годы - но хоть пару - другую дней мы будем освобождены от чтения вашего флуда.
Если че для столь авторитетного аффтора на валютной ветке намекну что ).7 лата за евро это в привычном нам виде почти 1,43 да ойро типо 1,3 да и рост на 23% не равнозначен тому что до этого было 77% а на самом деле 81% от того,до чего выросло на 23% как это не парадоксально звучит.
Востаннє редагувалось jabba в Суб 28 лип, 2018 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:16
Только выберите меня!
Ещё мне понравилось, как Омелян обещал:
Наверно кава будет с этим тортом из варенья и глазури
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:26
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:38
jabba
Кум в Одессе снял хорошие апартаменты за 1 500 грн в день. По работе. Я долго думал ( в Одессе год назад был у родычей). Не поеду туда больше.. Фуфло.
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:44
Василь-Рівне
Василь-Рівне писал(а):
Если развивать свою добычу, то мы в очень разумные сроки (до трех, максимум пяти лет) полностью обеспечиваем газом себя и выходим на рынок ЕС.
Бурштын входит в схему?
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