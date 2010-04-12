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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5578557955805581>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:50

Долярчик
Цены в долярчиках... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:51

  jabba написав:tea
И как их зряплата помогает не менее ужасной чем у нас демографии объединенных прибалийских вымиратов?

Поки що ніяк.У них ситуація гірша,ніж у Польщі,але краща,ніж у нас.
В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:05

  дарий написав:Долярчик
Цены в долярчиках... :wink:

... виходить, що коли є долярчики, то той на коні! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:08

  Василь-Рівне написав:
  tea написав:Ви ще просто не розумієте всього масштабу саме цієї проблеми.

Розуміємо:
На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение
Кирилл Сазонов

Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:10

  tea написав:
  jabba написав:tea Не напомните, когда это в Прибалтике зряплата была ниже чем Расее, что прибалтам пришлось догонять? :shock:

Середня зарплата в Росії в 2005 році - 300 доларів.

https://lenta.ru/news/2005/08/01/salary/

Середня зарплата в Латвії в 2006 році - 218 лат,або на 23% вища,ніж в 2005 році

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/sredny ... 5&all=true

Курс 1 євро = 0.70 лат.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латвийский_лат


Я понимаю что чай писатель а не считатель. :mrgreen: Но все равно с чего вы взяли что в Прибалтике средняя зарплата была ниже? Понимаю - вопрос для не считателя но писателя непосильный - эта ж еще гуглить Эстионию с Литвой, да еще курс ойро за те годы - но хоть пару - другую дней мы будем освобождены от чтения вашего флуда. :wink:
Если че для столь авторитетного аффтора на валютной ветке намекну что ).7 лата за евро это в привычном нам виде почти 1,43 да ойро типо 1,3 да и рост на 23% не равнозначен тому что до этого было 77% а на самом деле 81% от того,до чего выросло на 23% как это не парадоксально звучит. :mrgreen:
Востаннє редагувалось jabba в Суб 28 лип, 2018 21:18, всього редагувалось 2 разів.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:13

Долярчик
Хотя бы конь не Буцефал бы.... 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:16

  Василь-Рівне написав:Если развивать свою добычу, то мы в очень разумные сроки (до трех, максимум пяти лет) полностью обеспечиваем газом себя и выходим на рынок ЕС.
....
Глазурь на торте
....
Второй слой глазури
....
Третий слой уже не глазури, а варенья....

Только выберите меня!

Ещё мне понравилось, как Омелян обещал:
"Роботи будуть працювати, поки українці будуть насолоджуватися кавою!"


Наверно кава будет с этим тортом из варенья и глазури :mrgreen:
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:26

  Долярчик написав:
  дарий написав:Долярчик
Цены в долярчиках... :wink:

... виходить, що коли є долярчики, то той на коні! :D

Когда они есть в курятники не ездят. :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:38

jabba
Кум в Одессе снял хорошие апартаменты за 1 500 грн в день. По работе. Я долго думал ( в Одессе год назад был у родычей). Не поеду туда больше.. :D Фуфло.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:44

Василь-Рівне
Василь-Рівне писал(а):
Если развивать свою добычу, то мы в очень разумные сроки (до трех, максимум пяти лет) полностью обеспечиваем газом себя и выходим на рынок ЕС.
Бурштын входит в схему? :wink:
дарий
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