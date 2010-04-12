Это как :
З 1 жовтня 2018 року в Україні почнуть діяти нові правила оформлення лікарняного листа. Про це повідомляє прес-центр Фонду соціального страхування.
ПОРЯДОК. Відповідно до нових правил, роботодавець оформляє і подає лікарняний до відділення Фонду соціального страхування України. Після цього лікар повинен внести дані пацієнта в спеціальну програму, щоб відкрити лікарняний. Закривати лікарняний буде роботодавець.
Павло КОВТОНЮК, заступник міністра охорони здоров’я:
Після того, як працівник перехворіє і вийде на роботу, роботодавець в електронній формі лікарняного буде ставити позначку, що співробітник вийшов на роботу, і лікарняний буде закрито
НАВІЩО? Новий порядок допоможе запобігти можливим помилкам при визначенні розміру страхових виплат. Це дозволить роботодавцю уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатися в разі виявлення неправомірної розтрати страхових коштів.
ВІДЗНАЧИМО, що МОЗ планує перевести всі лікарняні в електронну форму.
Заодно о хлоре:
Завод «ДніпроАзот», відновив виробництво і відвантажив першу партію рідкого хлору. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
ФАКТ. Речовину закупили «Харківводоканал» і Аульська хлоропереливна станція (під Дніпром). В даний момент потужності з виробництва хлору працюють лише на 10%, проте в подальшому підприємство обіцяє регулярно постачати продукцію на всі 360 водоканалів.
ЦІНА продукції склала 33 тисячі гривень за тонну. До припинення виробництва хлору вона була в 1,5 рази нижче – 21,2 тисячі гривень. Зазначимо, що представники водоканалів Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра раніше заявляли, що «ДніпроАзот» вислав їм комерційну пропозицію з ціною 47 тисяч. В Антимонопольному комітеті України з цього приводу заявили, що «ДніпроАзот» може виставляти будь-яку ціну, оскільки державного регулювання в цій сфері немає.