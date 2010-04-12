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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5578557955805581

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 818
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
515
Всього голосів : 818
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 01:13

Куда-то пропал пост. Повторю.
Это как :shock: :

З 1 жовтня 2018 року в Україні почнуть діяти нові правила оформлення лікарняного листа. Про це повідомляє прес-центр Фонду соціального страхування.

ПОРЯДОК. Відповідно до нових правил, роботодавець оформляє і подає лікарняний до відділення Фонду соціального страхування України. Після цього лікар повинен внести дані пацієнта в спеціальну програму, щоб відкрити лікарняний. Закривати лікарняний буде роботодавець.

Павло КОВТОНЮК, заступник міністра охорони здоров’я:

Після того, як працівник перехворіє і вийде на роботу, роботодавець в електронній формі лікарняного буде ставити позначку, що співробітник вийшов на роботу, і лікарняний буде закрито

НАВІЩО? Новий порядок допоможе запобігти можливим помилкам при визначенні розміру страхових виплат. Це дозволить роботодавцю уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатися в разі виявлення неправомірної розтрати страхових коштів.

ВІДЗНАЧИМО, що МОЗ планує перевести всі лікарняні в електронну форму.

https://uk.etcetera.media/ofitsiyno-v-ukrayini-zminyat-pravila-oformlennya-likarnyanogo-lista.html

Заодно о хлоре:

Завод «ДніпроАзот», відновив виробництво і відвантажив першу партію рідкого хлору. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

ФАКТ. Речовину закупили «Харківводоканал» і Аульська хлоропереливна станція (під Дніпром). В даний момент потужності з виробництва хлору працюють лише на 10%, проте в подальшому підприємство обіцяє регулярно постачати продукцію на всі 360 водоканалів.

ЦІНА продукції склала 33 тисячі гривень за тонну. До припинення виробництва хлору вона була в 1,5 рази нижче – 21,2 тисячі гривень. Зазначимо, що представники водоканалів Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра раніше заявляли, що «ДніпроАзот» вислав їм комерційну пропозицію з ціною 47 тисяч. В Антимонопольному комітеті України з цього приводу заявили, що «ДніпроАзот» може виставляти будь-яку ціну, оскільки державного регулювання в цій сфері немає.

https://uk.etcetera.media/proriv-ukrayinski-vodokanali-pochali-otrimuvati-hlor-za-podviynoyu-tsinoyu.html
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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