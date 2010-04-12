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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5578557955805581

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 01:13

Куда-то пропал пост. Повторю.
Это как :shock: :

З 1 жовтня 2018 року в Україні почнуть діяти нові правила оформлення лікарняного листа. Про це повідомляє прес-центр Фонду соціального страхування.

ПОРЯДОК. Відповідно до нових правил, роботодавець оформляє і подає лікарняний до відділення Фонду соціального страхування України. Після цього лікар повинен внести дані пацієнта в спеціальну програму, щоб відкрити лікарняний. Закривати лікарняний буде роботодавець.

Павло КОВТОНЮК, заступник міністра охорони здоров’я:

Після того, як працівник перехворіє і вийде на роботу, роботодавець в електронній формі лікарняного буде ставити позначку, що співробітник вийшов на роботу, і лікарняний буде закрито

НАВІЩО? Новий порядок допоможе запобігти можливим помилкам при визначенні розміру страхових виплат. Це дозволить роботодавцю уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатися в разі виявлення неправомірної розтрати страхових коштів.

ВІДЗНАЧИМО, що МОЗ планує перевести всі лікарняні в електронну форму.

https://uk.etcetera.media/ofitsiyno-v-ukrayini-zminyat-pravila-oformlennya-likarnyanogo-lista.html

Заодно о хлоре:

Завод «ДніпроАзот», відновив виробництво і відвантажив першу партію рідкого хлору. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

ФАКТ. Речовину закупили «Харківводоканал» і Аульська хлоропереливна станція (під Дніпром). В даний момент потужності з виробництва хлору працюють лише на 10%, проте в подальшому підприємство обіцяє регулярно постачати продукцію на всі 360 водоканалів.

ЦІНА продукції склала 33 тисячі гривень за тонну. До припинення виробництва хлору вона була в 1,5 рази нижче – 21,2 тисячі гривень. Зазначимо, що представники водоканалів Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра раніше заявляли, що «ДніпроАзот» вислав їм комерційну пропозицію з ціною 47 тисяч. В Антимонопольному комітеті України з цього приводу заявили, що «ДніпроАзот» може виставляти будь-яку ціну, оскільки державного регулювання в цій сфері немає.

https://uk.etcetera.media/proriv-ukrayinski-vodokanali-pochali-otrimuvati-hlor-za-podviynoyu-tsinoyu.html
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:55

.. коли ж наші "бізнесмени" задумаються над цим?

  дарий написав:jabba Одни лижаки остались.... :lol: по 100 грн

... то СКІЛЬКИ (до коле?) наш піпл буде таке хавати? - а не плюне і поїде таки в ту ж Туреччину, чи Болгарію?
(на мене - не дивитись :D, що Я відпочиваю на Ненці :D просто в мене зараз такі обставини)

п. с.
.... але, якщо наші з цінами Неодумаються, то вони і мене, як потенційного клієнта втратять..... назавжди! :shock:
.... а так би хотілось ПІДТРИМАТИ СВОЇХ :!:..... свою Неньку Україну!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:37

  tea написав:Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.Для того,щоб зрозуміти,що нас очікує,давайте подивимось на Польщу.Це ментально найближча до нас країна з тих країн колишнього Варшавського договору,схожа по кількості населення.В них ця криза почалась пару років назад,коли поляки масово почали виїжджати в Англію,Німеччину,Данію тощо і внаслідок чого почалась нехватка робочих рук.Але полякам нескладно вирішити цю проблему,бо є найбідніша країна Європи,Україна,звідки й почали залучати робочу силу.
Зараз демографічна польська криза вже на шляху вирішення,бо кількість тих,хто виїжджає з Польщі менша,ніж кількість тих,хто приїжджає до них з України.Ще 3-4 роки і Польща "закриє" практично всю потребу в робочій силі.
А тепер подивимось на Україну через пару років.В нас буде та проблема,що була в Польщі пару років тому - катастрофічно не вистачатиме робочих рук.Та от тільки в нас немає механізмів їх вирішення в короткій перспективі,в перспективі навіть 5 років.Немає поки що біднішої країни,ніж Україна,щоб заохотити переїжджати людей сюди.
Тому ця криза буде наростати,але вона небезкінечна.При яких критеріях можна буде зрозуміти,що Україна буде на шляху вирішення цієї проблеми?На таких же,як і зараз Польща,тобто коли кількість тих,хто виїжджає,буде менша,ніж кількість тих,хто буде переїжджати в Україну.А тепер коли це буде (по критеріях) і з якої країни,швидше за все,до нас буде приток людей.
Мій прогноз такий - до нас будуть масово переїжджати росіяни,так само,як зараз українці їдуть до Польщі.В яких випадках це станеться?Зараз середня зарплата в Росії більше 500 євро,в Україні трохи більше 200 євро.Якщо в нас більш інтенсивно підуть реформи,то ми досить швидко доженемо Росію по рівню середньої зарплати.Досить швидко,я маю на увазі,що років за 10-15.Подивіться на країни Прибалтики.Хто вірив,що вони обженуть Росію по зарплаті?В Росії є газ,нафта,вся таблиця Менделєєва корисних копалин.А в Прибалтиці всього цього не було.Але ж обігнали.
Так от коли в нас з Росією зрівняється зарплата і тренд зростання в Україні буде швидший,ніж в Росії,звідти почнеться приплив робочих рук.Тут мені зараз Лібо напише - Чай,дивись,росіяни п"яниці і лінтяї.Вони нізащо не приїдуть в Україну.На що я заперечу.Бо в Росії зараз живе багато етнічних українців.Так,вони після розвалу СРСР вибрали країну проживання Росію,вже народили там дітей,обжились.
Але там складуться такі умови,і не тільки економічні,коли нащадки наших українців згадають своє коріння,згадають,що тут у багатьох є родичі і переїдуть з Тюменів,Магаданів,Закавказзя і інших Заполярних кіл в Україну.
Для них на той час в нас буде клімат зручніший,свободи і права людини кращі,безліч інших переваг.
Але до цього ще треба дожити.І свідками демографічної кризи,яка ще довго наростатиме,ми всі станемо.



Чай, это очередной детский наивный лепет.
1)украинцы, которые выехали народили дитей и их дети закончили российские школы...это всё, пиши пропало
2) если у начнут резко расти зарплаты, то первыми к нам потянутся не россияне, беженцы с ближнего востока и Африки
3)10-15 лет сейчас, это как 30-35 лет в ХХ веке или 60-70 в ХVIII...это огромный период времени, за это время на планете много может глобально поменяться(на пример, Япония будет продолжать тонуть, но более быстрыми темпами и японцы станут искать место для жительства)
4)через 15 лет в Украине останется 25-28 млн населения, если все будет идти как сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=YM-_4jVuAhE
https://www.youtube.com/watch?v=9QDXgzhcAg0
https://www.obozrevatel.com/politics/triumf-i-tragediya-ukrainskih-natsionalistov.htm
https://www.youtube.com/watch?v=elckRDPYpkA
https://www.youtube.com/watch?v=SCB6C-9JOdM
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:29

  prodigy написав:2) если у начнут резко расти зарплаты

Миссия абсолютно невыполнима: в аграрной и сырьевой стране слишком низкая добавленная стоимость, поэтому и зарплаты будут всегда низкими. Кроме того, в аграрной и сырьевой стране высокая безработица: не нужно вручную собирать урожай и сеять, все делают огромные комбайны с одним комбайнером.
Если иностранный инвестор надумает построить высокотехнологичное предприятие в Украине, то он не будет платить такую же зарплату, как в Польше или Румынии, зарплата будет ниже в пять-десять раз, чем в Польше или Румынии, а иначе какой смысл строить в Украине, если за ту же зарплату, гораздо безопаснее и ближе построить в Польше или Румынии.
Просто включить печатный станок, это мы уже проходили в первой половине 90-х годов. Изоляционизм- это тоже голодная смерть.
Поэтому о польских зарплатах в Украине забудьте навсегда.
Украину Запад и националисты приговорили к вымиранию.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:52

Поскольку по воскресеньям допускается небольшой оффтоп, позволю себе высказаться на тему украинских "курортных отелей", цен на отдых на украинском побережье и т.п.
Тем более, что тема поднята до меня и очень актуальна на момент.
В прошлом году мне пришла в голову блажь, и я поинтересовался ценами на отдых в отеле "Ореанда", Бердянск.

После того, как были озвучены цифры на уровне хорошего 5-звездочного отеля в Шарме (Египет), интерес исчез так же внезапно, как и появился.
Но я до сих пор получаю от них рассылки с рекламными предложениями :) Специально не добавляю в черный список, пусть будет мне напоминанием, куда я хотел поехать :)

До тех пор, пока наши не снизят цены хотя бы в 2(а лучше в 3) раза, здравомыслящие люди туда не поедут. Тем более, что очередей на оформление загранпаспортов уже, по слухам, нет...
А если рассматривать горящие предложения от турфирм, то отдых в Украине вообще нервно курит в углу.
Конечно, ездить со всякими Join-Upами и летать на "Браво" не стоит - и никаких проблем не будет.

И немного воскресного "оффтопа" - соседи опубликовали "Прогноз на следующую неделю". Лично мне там был интересен разлет курсов по доллару на следующую неделю, а именно - минимально ожидаемый курс.
Кто что думает? Как по мне, то это чересчур идеально... или могут дойти?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:58

Искатель

Есть такая шутка.
У кого не хватило денег на отдых в Одессе едут отдыхать в Турцию :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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