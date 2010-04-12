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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5579558055815582

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 09:57

  prodigy написав:Чай, это очередной детский наивный лепет.
1)украинцы, которые выехали народили дитей и их дети закончили российские школы...это всё, пиши пропало
2) если у начнут резко расти зарплаты, то первыми к нам потянутся не россияне, беженцы с ближнего востока и Африки
3)10-15 лет сейчас, это как 30-35 лет в ХХ веке или 60-70 в ХVIII...это огромный период времени, за это время на планете много может глобально поменяться(на пример, Япония будет продолжать тонуть, но более быстрыми темпами и японцы станут искать место для жительства)
4)через 15 лет в Украине останется 25-28 млн населения, если все будет идти как сегодня

Не буду сперечатись,можливо я й дуже оптимістчино дивлюсь у майбутнє,а все станеться так,як Ви написали.
Поживемо - побачимо.
Не хотілось би,щоб в Україну масово їхали з Африки.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:00

Искатель
.. Я все кажу так: якщо людина не займається тією, чи іншою бізнес-ідеєю, то чому її просто не озвучити? - а ми б тут всі її "пожували" і (як правило) - забракували її! :mrgreen: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

А меня больше всего впечатлило, что комплект ‘шезлонг + зонт’ на весь день летом в Одессе был дороже, чем в Гонолулу в тот же год.
Вот специально сфотографировал прайс на Вайкики и потом сравнил с ценами на Ланжероне.

Это просто прелестно, господа.

П.С. Да и настоящие одесситы на своё море и не ходят. Это так, исследование рынка.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:05

  Долярчик написав:Искатель
.. Я все кажу так: якщо людина не займається тією, чи іншою бізнес-ідеєю, то чому її просто не озвучити? - а ми б тут всі її "пожували" і (як правило) - забракували її! :mrgreen: :D


А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос :)

И чтобы два раза не бегать, т.е. не писать... По поводу всех тех людей, что на фотографии: никогда не понимал (после того, как первый раз побывал на отдыхе за границей), что делают все эти люди на украинских пляжах. Может, они боятся на самолетах летать... Или до сих пор не знают цен на отдых "там".
Или просто мазохисты. Мало ли...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:06

  Captain Obvious написав:А меня больше всего впечатлило, что комплект ‘шезлонг + зонт’ на весь день летом в Одессе был дороже, чем в Гонолулу в тот же год.
Вот специально сфотографировал прайс на Вайкики и потом сравнил с ценами на Ланжероне.

Это просто прелестно, господа.

П.С. Да и настоящие одесситы на своё море и не ходят. Это так, исследование рынка.


те, кто старше 45-50 может и не ходят...остальные ходят
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:07

  Captain Obvious написав:А меня больше всего впечатлило, что комплект ‘шезлонг + зонт’ на весь день летом в Одессе был дороже, чем в Гонолулу в тот же год.
Вот специально сфотографировал прайс на Вайкики и потом сравнил с ценами на Ланжероне.

Это просто прелестно, господа.

П.С. Да и настоящие одесситы на своё море и не ходят. Это так, исследование рынка.

Бизнес по-украински :)
И так везде и во всем. А Долярчик просит бизнес-идею. Да тут непаханое поле для "развода", пардон, для предпринимательства :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:12

  Долярчик написав:
  дарий написав:jabba Одни лижаки остались.... :lol: по 100 грн

... то СКІЛЬКИ (до коле?) наш піпл буде таке хавати? - а не плюне і поїде таки в ту ж Туреччину, чи Болгарію?
(на мене - не дивитись :D, що Я відпочиваю на Ненці :D просто в мене зараз такі обставини)

п. с.
.... але, якщо наші з цінами Неодумаються, то вони і мене, як потенційного клієнта втратять..... назавжди! :shock:
.... а так би хотілось ПІДТРИМАТИ СВОЇХ :!:..... свою Неньку Україну!!!


з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:14

  jump написав:
  Долярчик написав:
  дарий написав:jabba Одни лижаки остались.... :lol: по 100 грн

... то СКІЛЬКИ (до коле?) наш піпл буде таке хавати? - а не плюне і поїде таки в ту ж Туреччину, чи Болгарію?
(на мене - не дивитись :D, що Я відпочиваю на Ненці :D просто в мене зараз такі обставини)

п. с.
.... але, якщо наші з цінами Неодумаються, то вони і мене, як потенційного клієнта втратять..... назавжди! :shock:
.... а так би хотілось ПІДТРИМАТИ СВОЇХ :!:..... свою Неньку Україну!!!


з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.
А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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