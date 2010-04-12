Додано: Нед 29 лип, 2018 10:01

А меня больше всего впечатлило, что комплект ‘шезлонг + зонт’ на весь день летом в Одессе был дороже, чем в Гонолулу в тот же год.

Вот специально сфотографировал прайс на Вайкики и потом сравнил с ценами на Ланжероне.



Это просто прелестно, господа.



П.С. Да и настоящие одесситы на своё море и не ходят. Это так, исследование рынка.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......