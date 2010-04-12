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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5580558155825583

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:18

  tea написав:
  jabba написав:
  tea написав:Середня зарплата в Росії в 2005 році - 300 доларів.

https://lenta.ru/news/2005/08/01/salary/

Середня зарплата в Латвії в 2006 році - 218 лат,або на 23% вища,ніж в 2005 році

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/sredny ... 5&all=true

Курс 1 євро = 0.70 лат.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латвийский_лат


Я понимаю что чай писатель а не считатель. :mrgreen: Но все равно с чего вы взяли что в Прибалтике средняя зарплата была ниже? Понимаю - вопрос для не считателя но писателя непосильный - эта ж еще гуглить Эстионию с Литвой, да еще курс ойро за те годы - но хоть пару - другую дней мы будем освобождены от чтения вашего флуда. :wink:
Если че для столь авторитетного аффтора на валютной ветке намекну что ).7 лата за евро это в привычном нам виде почти 1,43 да ойро типо 1,3 да и рост на 23% не равнозначен тому что до этого было 77% а на самом деле 81% от того,до чего выросло на 23% как это не парадоксально звучит. :mrgreen:

Додам і по курсу євро/долар.Тоді курс був 1.20.
Все інше зможете порахувати станом на 2005 рік?

Вам, как знаменитому автору порожнякового флуда на валютной ветки курс валют это трак же далеко как кольца Сатурна. Но для нормальных напомню. Было в 2005 и 1,3 и выше краткосрочно. Среднегодовой полюбому выше минимумов на 1,2 Но даже при 1,2 все равно выше чем в Рассее. Так шо это не прибалты догнали и перегнали, а Расея безуспешно пыталась догнать прибалтов но так и не случилось.
Все остальные ваши фантазии, предположения и измышления такого же уровня и такой же цены - грош в базарный день.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:19

  ЛАД написав:
  lincoln2 написав:.............
думаю , что курс доллара будет выше 28.4 грн , гораздо вероятнее ,чем ниже этой отметки...да и спать спокойней будете ..лично я, в ниже , чем 28.5 на середину зимы , совсем не верю...будет интересный вопрос , что делать , если пойдет выше 30+...:)

Что будет выше 28,4 почти наверняка. А вот что делать, если пойдет выше 30+, действительно интересно.

Сливать надо будет, ибо выборы.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:25

  Искатель написав:никогда не понимал (после того, как первый раз побывал на отдыхе за границей), что делают все эти люди на украинских пляжах. Может, они боятся на самолетах летать... Или до сих пор не знают цен на отдых "там".
Или просто мазохисты. Мало ли...

Просто мазохисты. Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:28

  tea написав:
  jabba написав:tea
И как их зряплата помогает не менее ужасной чем у нас демографии объединенных прибалийских вымиратов?

Поки що ніяк.У них ситуація гірша,ніж у Польщі,але краща,ніж у нас.
В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
Надо зазывать африканцев ) На кладку асфальта был заезд как-то.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:28

  jabba написав:
  Искатель написав:никогда не понимал (после того, как первый раз побывал на отдыхе за границей), что делают все эти люди на украинских пляжах. Может, они боятся на самолетах летать... Или до сих пор не знают цен на отдых "там".
Или просто мазохисты. Мало ли...

Просто мазохисты. Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
Основная масса никак не поедет за бугор. Кому-то лень, кто-то бюджетным отдыхом ограничится, с готовкой на общей кухне.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 29 лип, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:29

  Долярчик написав:...наприклад, взяти цифру 10тис.дол - що Ви можете запропонувати?(який бізнес?) - тільки без всяких МММ-мів/криптів/акцій :D :?:

смолы тебе горячей.
задолбал уже, попрошайка жалкий
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:49

  jabba написав:Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.

справедливости ради.
до Солнечного берега (если из Киева через Рени) ~ 1200 км.
если с детьми, то за день не доедешь. пару дней назад в Силистре простоял на границе Болгария/Румыния почти 4 часа.
т.е., 4 дня на дорогу. в таком случае отпуск должен быть не менее трёх недель. а это не у всех получается.
можно еще убить себя в хлам, доехать туда и обратно за сутки, чтобы семья летела самолётом. но это формат для избранных :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:59

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...наприклад, взяти цифру 10тис.дол - що Ви можете запропонувати?(який бізнес?) - тільки без всяких МММ-мів/криптів/акцій :D :?:
смолы тебе горячей.
задолбал уже, попрошайка жалкий
1 Коли попрошайці показували і пояснювали що таке облік- він не слухав, бо мав свою , єдино вірну думку
2 Тепер просить по новій , але як я розумію нотацій про облік в бізнесі - він чути не хоче...А прийдеться
а - за 10 000 доларів максимум що можна це організувати місце по продажу смаженого насіння. Кошторис буде виглядати так,
місце на базарі+три сковорідки для смаження+одні робочі руки ( вдень продавець , вночі пекар)
б - згідно економічного досвіду , поки кількість працівників не перевищить в 7 разів кількість контролюючих їх роботу ( в нашому випадку один попрошайка+7 працівників)- доти затрати по контролю будуть вищими від прибутку, а значить бе 70 000 доларів кладень - розпочинати новий бізнес ( в якому не збираєшся бути триєдиним працівник/контролер/власник ) отримувачем прибутку- економічно не доцільно
3 Концептуальна помилка попрошайки в тому що він замість розвитку бізнесу, всі додаткові надходження спрямував
а - в покупку житла ( мінімальна дохідність на вкладені кошти , яка навіть програє інфляції)
б - у витрати на відпочинок
В той час коли його конкуренти розширювали і диверсифіковували свої бізнеси.
Тому років 10 тому назад , наш попрошайка з своїми 10000 долярчиків займав 10% ринку велосипедних запчастин Львова , а тепер ринок виріс в 10 разів , а наш бізнесмен тепер не займає навіть 0,1% ринку цих запчастин.
Тобто можна константувати , що свою ринокову частку він просрав і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:01

  Yuri_T написав:
  jabba написав:Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
справедливости ради.
до Солнечного берега (если из Киева через Рени) ~ 1200 км.
если с детьми, то за день не доедешь. пару дней назад в Силистре простоял на границе Болгария/Румыния почти 4 часа.
т.е., 4 дня на дорогу. в таком случае отпуск должен быть не менее трёх недель. а это не у всех получается.
можно еще убить себя в хлам, доехать туда и обратно за сутки, чтобы семья летела самолётом. но это формат для избранных :D
До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси
Діти сплять на задній сідушці.
До Хорватії на 100-200 км менше
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10

budivelnik
1200 это из Львова, видимо. Из Киева больше. Из Харькова тем более.

в 2011г. заснул на пару секунд под Констанцей.
машину вынесло влево через сплошную. повезло, что была ночь и никто не ехал на встречу.
с тех пор по 20 часов стараюсь не ездить, особенно с детьми.

зы. обратите внимание на количество летальных аварий в последние годы. много деток гибнет от переоценки родителями возможностей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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