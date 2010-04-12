jabba написав:

tea написав: Середня зарплата в Росії в 2005 році - 300 доларів.



https://lenta.ru/news/2005/08/01/salary/



Середня зарплата в Латвії в 2006 році - 218 лат,або на 23% вища,ніж в 2005 році



http://www.delfi.lv/biznes/bnews/sredny ... 5&all=true



Курс 1 євро = 0.70 лат.



https://ru.wikipedia.org/wiki/ Латвийский_лат Середня зарплата в Росії в 2005 році - 300 доларів.Середня зарплата в Латвії в 2006 році - 218 лат,або на 23% вища,ніж в 2005 роціКурс 1 євро = 0.70 лат.Латвийский_лат

Я понимаю что чай писатель а не считатель.Но все равно с чего вы взяли что в Прибалтике средняя зарплата была ниже? Понимаю - вопрос для не считателя но писателя непосильный - эта ж еще гуглить Эстионию с Литвой,но хоть пару - другую дней мы будем освобождены от чтения вашего флуда.Если че для столь авторитетного аффтора на валютной ветке намекну что ).7 лата за евро это в привычном нам виде почти 1,43 да ойро типо 1,3 да и рост на 23% не равнозначен тому что до этого было 77% а на самом деле 81% от того,до чего выросло на 23% как это не парадоксально звучит.