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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5581558255835584>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:28

  jabba написав:
  Искатель написав:никогда не понимал (после того, как первый раз побывал на отдыхе за границей), что делают все эти люди на украинских пляжах. Может, они боятся на самолетах летать... Или до сих пор не знают цен на отдых "там".
Или просто мазохисты. Мало ли...

Просто мазохисты. Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
Основная масса никак не поедет за бугор. Кому-то лень, кто-то бюджетным отдыхом ограничится, с готовкой на общей кухне.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 29 лип, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:49

  jabba написав:Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.

справедливости ради.
до Солнечного берега (если из Киева через Рени) ~ 1200 км.
если с детьми, то за день не доедешь. пару дней назад в Силистре простоял на границе Болгария/Румыния почти 4 часа.
т.е., 4 дня на дорогу. в таком случае отпуск должен быть не менее трёх недель. а это не у всех получается.
можно еще убить себя в хлам, доехать туда и обратно за сутки, чтобы семья летела самолётом. но это формат для избранных :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 11:59

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...наприклад, взяти цифру 10тис.дол - що Ви можете запропонувати?(який бізнес?) - тільки без всяких МММ-мів/криптів/акцій :D :?:
смолы тебе горячей.
задолбал уже, попрошайка жалкий
1 Коли попрошайці показували і пояснювали що таке облік- він не слухав, бо мав свою , єдино вірну думку
2 Тепер просить по новій , але як я розумію нотацій про облік в бізнесі - він чути не хоче...А прийдеться
а - за 10 000 доларів максимум що можна це організувати місце по продажу смаженого насіння. Кошторис буде виглядати так,
місце на базарі+три сковорідки для смаження+одні робочі руки ( вдень продавець , вночі пекар)
б - згідно економічного досвіду , поки кількість працівників не перевищить в 7 разів кількість контролюючих їх роботу ( в нашому випадку один попрошайка+7 працівників)- доти затрати по контролю будуть вищими від прибутку, а значить бе 70 000 доларів кладень - розпочинати новий бізнес ( в якому не збираєшся бути триєдиним працівник/контролер/власник ) отримувачем прибутку- економічно не доцільно
3 Концептуальна помилка попрошайки в тому що він замість розвитку бізнесу, всі додаткові надходження спрямував
а - в покупку житла ( мінімальна дохідність на вкладені кошти , яка навіть програє інфляції)
б - у витрати на відпочинок
В той час коли його конкуренти розширювали і диверсифіковували свої бізнеси.
Тому років 10 тому назад , наш попрошайка з своїми 10000 долярчиків займав 10% ринку велосипедних запчастин Львова , а тепер ринок виріс в 10 разів , а наш бізнесмен тепер не займає навіть 0,1% ринку цих запчастин.
Тобто можна константувати , що свою ринокову частку він просрав і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:01

  Yuri_T написав:
  jabba написав:Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
справедливости ради.
до Солнечного берега (если из Киева через Рени) ~ 1200 км.
если с детьми, то за день не доедешь. пару дней назад в Силистре простоял на границе Болгария/Румыния почти 4 часа.
т.е., 4 дня на дорогу. в таком случае отпуск должен быть не менее трёх недель. а это не у всех получается.
можно еще убить себя в хлам, доехать туда и обратно за сутки, чтобы семья летела самолётом. но это формат для избранных :D
До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси
Діти сплять на задній сідушці.
До Хорватії на 100-200 км менше
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10

budivelnik
1200 это из Львова, видимо. Из Киева больше. Из Харькова тем более.

в 2011г. заснул на пару секунд под Констанцей.
машину вынесло влево через сплошную. повезло, что была ночь и никто не ехал на встречу.
с тех пор по 20 часов стараюсь не ездить, особенно с детьми.

зы. обратите внимание на количество летальных аварий в последние годы. много деток гибнет от переоценки родителями возможностей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:24

... от Я - почав з себе!!! - а Ви?

  Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! :D
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді :D, але деякі деталі напишу щиро!
1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)
2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....
3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!
(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ! :mrgreen:
(та й мороки з тим - ЗАбагато!)
  jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???

  Искатель написав:Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.
А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок.

.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Дядюшка Скрудж написав:в аграрной
  Дядюшка Скрудж написав:стране
  Дядюшка Скрудж написав:зарплаты будут всегда низкими

Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :

4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.
Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.

3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.
Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.

2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.
Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.

1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.
Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:33

  jabba написав:
  Долярчик написав:... то СКІЛЬКИ (до коле?) наш піпл буде таке хавати? - а не плюне і поїде таки в ту ж Туреччину, чи Болгарію?
(на мене - не дивитись :D, що Я відпочиваю на Ненці :D просто в мене зараз такі обставини)


Так и скажите шо алименты не платите или от банков бегаете и тому в Ебипет зась - а то сказки про свою Богом данну землю. :mrgreen:

... покищо мовчу, а колись - точно тут розкажу!
... а Ваші догадки - навіть близько з правдою НЕ стоять!!! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:37

  Долярчик написав:
  jabba написав:
  Долярчик написав:... то СКІЛЬКИ (до коле?) наш піпл буде таке хавати? - а не плюне і поїде таки в ту ж Туреччину, чи Болгарію?
(на мене - не дивитись :D, що Я відпочиваю на Ненці :D просто в мене зараз такі обставини)


Так и скажите шо алименты не платите или от банков бегаете и тому в Ебипет зась - а то сказки про свою Богом данну землю. :mrgreen:

... покищо мовчу, а колись - точно тут розкажу!
... а Ваші догадки - навіть близько з правдою НЕ стоять!!! :lol:

Ну значит ТАМ интерпол ловит. Других причин нет чтоб отдыхать в курятнике с всевыключено дороже египетских 4+ и всевключено.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:39

  Долярчик написав:
  Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! :D
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді :D, але деякі деталі напишу щиро!
1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)
2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....
3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!
(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ! :mrgreen:
(та й мороки з тим - ЗАбагато!)
  jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???

  Искатель написав:Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.
А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок.

.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?

А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?
Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.

Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём
Всё IMHO
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