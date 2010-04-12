Основная масса никак не поедет за бугор. Кому-то лень, кто-то бюджетным отдыхом ограничится, с готовкой на общей кухне.jabba написав:
Просто мазохисты. Есть заграничное море куда можно и автомобильным транспортом доехать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 11:28
Основная масса никак не поедет за бугор. Кому-то лень, кто-то бюджетным отдыхом ограничится, с готовкой на общей кухне.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 29 лип, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Нед 29 лип, 2018 11:29
смолы тебе горячей.
задолбал уже, попрошайка жалкий
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 29 лип, 2018 11:49
справедливости ради.
до Солнечного берега (если из Киева через Рени) ~ 1200 км.
если с детьми, то за день не доедешь. пару дней назад в Силистре простоял на границе Болгария/Румыния почти 4 часа.
т.е., 4 дня на дорогу. в таком случае отпуск должен быть не менее трёх недель. а это не у всех получается.
можно еще убить себя в хлам, доехать туда и обратно за сутки, чтобы семья летела самолётом. но это формат для избранных
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 29 лип, 2018 11:59
1 Коли попрошайці показували і пояснювали що таке облік- він не слухав, бо мав свою , єдино вірну думку
2 Тепер просить по новій , але як я розумію нотацій про облік в бізнесі - він чути не хоче...А прийдеться
а - за 10 000 доларів максимум що можна це організувати місце по продажу смаженого насіння. Кошторис буде виглядати так,
місце на базарі+три сковорідки для смаження+одні робочі руки ( вдень продавець , вночі пекар)
б - згідно економічного досвіду , поки кількість працівників не перевищить в 7 разів кількість контролюючих їх роботу ( в нашому випадку один попрошайка+7 працівників)- доти затрати по контролю будуть вищими від прибутку, а значить бе 70 000 доларів кладень - розпочинати новий бізнес ( в якому не збираєшся бути триєдиним працівник/контролер/власник ) отримувачем прибутку- економічно не доцільно
3 Концептуальна помилка попрошайки в тому що він замість розвитку бізнесу, всі додаткові надходження спрямував
а - в покупку житла ( мінімальна дохідність на вкладені кошти , яка навіть програє інфляції)
б - у витрати на відпочинок
В той час коли його конкуренти розширювали і диверсифіковували свої бізнеси.
Тому років 10 тому назад , наш попрошайка з своїми 10000 долярчиків займав 10% ринку велосипедних запчастин Львова , а тепер ринок виріс в 10 разів , а наш бізнесмен тепер не займає навіть 0,1% ринку цих запчастин.
Тобто можна константувати , що свою ринокову частку він просрав і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:01
До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси
Діти сплять на задній сідушці.
До Хорватії на 100-200 км менше
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10
budivelnik
1200 это из Львова, видимо. Из Киева больше. Из Харькова тем более.
в 2011г. заснул на пару секунд под Констанцей.
машину вынесло влево через сплошную. повезло, что была ночь и никто не ехал на встречу.
с тех пор по 20 часов стараюсь не ездить, особенно с детьми.
зы. обратите внимание на количество летальных аварий в последние годы. много деток гибнет от переоценки родителями возможностей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:24
... от Я - почав з себе!!! - а Ви?
... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись!
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді , але деякі деталі напишу щиро!
1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)
2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....
3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!
(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ!
(та й мороки з тим - ЗАбагато!)
... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???
.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:30
Re: Валютный рынок в контексте
Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :
4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.
Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.
3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.
Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.
2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.
Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.
1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.
Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:33
... покищо мовчу, а колись - точно тут розкажу!
... а Ваші догадки - навіть близько з правдою НЕ стоять!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:37
Ну значит ТАМ интерпол ловит. Других причин нет чтоб отдыхать в курятнике с всевыключено дороже египетских 4+ и всевключено.
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