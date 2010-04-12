Додано: Нед 29 лип, 2018 11:59

Yuri_T написав: Долярчик написав: ...наприклад, взяти цифру 10тис.дол - що Ви можете запропонувати?(який бізнес?) - тільки без всяких МММ-мів/криптів/акцій ...наприклад, взяти цифру 10тис.дол - що Ви можете запропонувати?(який бізнес?) - тільки без всяких МММ-мів/криптів/акцій смолы тебе горячей.

задолбал уже, попрошайка жалкий смолы тебе горячей.задолбал уже, попрошайка жалкий

1 Коли попрошайці показували і пояснювали що таке облік- він не слухав, бо мав свою , єдино вірну думку2 Тепер просить по новій , але як я розумію нотацій про облік в бізнесі - він чути не хоче...А прийдетьсяа - за 10 000 доларів максимум що можна це організувати місце по продажу смаженого насіння. Кошторис буде виглядати так,місце на базарі+три сковорідки для смаження+одні робочі руки ( вдень продавець , вночі пекар)б - згідно економічного досвіду , поки кількість працівників не перевищить в 7 разів кількість контролюючих їх роботу ( в нашому випадку один попрошайка+7 працівників)- доти затрати по контролю будуть вищими від прибутку, а значить бе 70 000 доларів кладень - розпочинати новий бізнес ( в якому не збираєшся бути триєдиним працівник/контролер/власник ) отримувачем прибутку- економічно не доцільно3 Концептуальна помилка попрошайки в тому що він замість розвитку бізнесу, всі додаткові надходження спрямувава - в покупку житла ( мінімальна дохідність на вкладені кошти , яка навіть програє інфляції)б - у витрати на відпочинокВ той час коли його конкуренти розширювали і диверсифіковували свої бізнеси.Тому років 10 тому назад , наш попрошайка з своїми 10000 долярчиків займав 10% ринку велосипедних запчастин Львова , а тепер ринок виріс в 10 разів , а наш бізнесмен тепер не займає навіть 0,1% ринку цих запчастин.Тобто можна константувати , що свою ринокову частку він просрав і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.