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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5581558255835584

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:39

  Долярчик написав:
  Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! :D
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді :D, але деякі деталі напишу щиро!
1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)
2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....
3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!
(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ! :mrgreen:
(та й мороки з тим - ЗАбагато!)
  jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???

  Искатель написав:Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.
А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок.

.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?

А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?
Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.

Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:43

  jabba написав:
  Василь-Рівне написав: Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :

Все умные и так уже раскусили куда ваши ведут страну - но так открытым текстом заявлять что будете стремиться к зарплатам как в Индии и Индонезии??? :shock: Этак и пересичные прозреют и нагонят ваших в три шеи. :mrgreen:

Ещё понравилось в этом ряду США - оказывается, чисто сельхоз. держава! Никогда бы не догадался!
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:45

  Proofy написав:
  tea написав:В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
Надо зазывать африканцев )

Африканці ж на човнах їдуть в Європу.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:29

  Василь-Рівне написав:
  Дядюшка Скрудж написав:в аграрной
  Дядюшка Скрудж написав:стране
  Дядюшка Скрудж написав:зарплаты будут всегда низкими

Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :

4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.
Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.

3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.
Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.

2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.
Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.

1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.
Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.

по структуре ВВП эти страны далеко не сельскохозяйственные :idea:
да и сельское население этих стран живет далеко не так уж и хорошо
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:35

tea, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?
По демографии Вам хорошо ответил prodigy. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.

P.s. А куда так скоропостижно исчез пост Shram"а? Он привёл конкретные цифры о с/х государствах:
Только аграрными странами эти государства не являются. Это промышленные страны.
У них доля сельского хозяйства в ВВП весьма мала: США - 1%, Китай -8% Индонезия - 14%, Индия - 16%.

А вот список истинно аграрных стран с высокой долей сельского хозяйства в ВВП: Сомали- 65%, Конго - 55%, Эфиопия - 45%, Нигер -40%.

Украина тоже кстати пока промышленная страна. С долей сельского хозяйства в 15%. Но курс и направление экономики в последние годы таковы, что движемся мы все дальше от промышленности и всё ближе к Сомали с Эфиопией.

Вроде, ничего контрреволюционного.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:44

  ЛАД написав:tea, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?

Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.
Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.
tea
 
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