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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5581558255835584 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 819 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 5% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 516 Всього голосів : 819 Додано: Нед 29 лип, 2018 12:39 Долярчик написав: Искатель написав: А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись!

- так от:

0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді , але деякі деталі напишу щиро!

1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)

2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....

3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!

(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ!

(та й мороки з тим - ЗАбагато!)

jump написав: з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???



Искатель написав: Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.

А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок. Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период.А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так

.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни? ... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись!- так от:0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді, але деякі деталі напишу щиро!1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня)2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути....3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%!(найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ!(та й мороки з тим - ЗАбагато!)... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?

А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?

Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.



Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5862 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3844 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 12:43 jabba написав: Василь-Рівне написав: Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :

Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :

Все умные и так уже раскусили куда ваши ведут страну - но так открытым текстом заявлять что будете стремиться к зарплатам как в Индии и Индонезии??? Этак и пересичные прозреют и нагонят ваших в три шеи. Все умные и так уже раскусили куда ваши ведут страну - но так открытым текстом заявлять что будете стремиться к зарплатам как в Индии и Индонезии???Этак и пересичные прозреют и нагонят ваших в три шеи.

Ещё понравилось в этом ряду США - оказывается, чисто сельхоз. держава! Никогда бы не догадался! Ещё понравилось в этом ряду США - оказывается, чисто сельхоз. держава! Никогда бы не догадался! Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9948 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3123 раз. Подякували: 2919 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 12:45 Proofy написав: tea написав: В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.

В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає. В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає. Надо зазывать африканцев )

Надо зазывать африканцев )

Африканці ж на човнах їдуть в Європу. Африканці ж на човнах їдуть в Європу. tea Повідомлень: 15129 З нами з: 15.11.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 13:29 Василь-Рівне написав: Дядюшка Скрудж написав: в аграрной в аграрной Дядюшка Скрудж написав: стране стране Дядюшка Скрудж написав: зарплаты будут всегда низкими зарплаты будут всегда низкими

Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :



4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.

Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.



3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.

Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.



2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.

Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.



1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.

Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.

по структуре ВВП эти страны далеко не сельскохозяйственные

да и сельское население этих стран живет далеко не так уж и хорошо по структуре ВВП эти страны далеко не сельскохозяйственныеда и сельское население этих стран живет далеко не так уж и хорошо Lion+ Повідомлень: 1662 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 13:35 tea, Вы меня последнее время удивляете.

После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".

Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.

Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.

Ну, а Вы-то что?

По демографии Вам хорошо ответил prodigy. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.



P.s. А куда так скоропостижно исчез пост Shram"а? Он привёл конкретные цифры о с/х государствах:

Только аграрными странами эти государства не являются. Это промышленные страны.

У них доля сельского хозяйства в ВВП весьма мала: США - 1%, Китай -8% Индонезия - 14%, Индия - 16%.



А вот список истинно аграрных стран с высокой долей сельского хозяйства в ВВП: Сомали- 65%, Конго - 55%, Эфиопия - 45%, Нигер -40%.



Украина тоже кстати пока промышленная страна. С долей сельского хозяйства в 15%. Но курс и направление экономики в последние годы таковы, что движемся мы все дальше от промышленности и всё ближе к Сомали с Эфиопией.

Вроде, ничего контрреволюционного. , Вы меня последнее время удивляете.После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.Ну, а Вы-то что?По демографии Вам хорошо ответил. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нампринимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.P.s. А куда так скоропостижно исчез пост"а? Он привёл конкретные цифры о с/х государствах:Вроде, ничего контрреволюционного. Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9948 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3123 раз. Подякували: 2919 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 13:44 ЛАД написав: tea, Вы меня последнее время удивляете.

После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".

Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.

Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.

Ну, а Вы-то что?

, Вы меня последнее время удивляете.После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.Ну, а Вы-то что?

Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.

Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди. Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди. tea Повідомлень: 15129 З нами з: 15.11.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5581558255835584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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