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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 12:43
jabba написав: Василь-Рівне написав:
Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :
Все умные и так уже раскусили куда ваши ведут страну - но так открытым текстом заявлять что будете стремиться к зарплатам как в Индии и Индонезии???
Этак и пересичные прозреют и нагонят ваших в три шеи.
Ещё понравилось в этом ряду США - оказывается, чисто сельхоз. держава! Никогда бы не догадался!
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Додано: Нед 29 лип, 2018 12:45
Proofy написав: tea написав:
В них поки що виїжджає в Європу більша кількість,ніж приїжджає на їх місця українців і інших.
В нас на наші робочі місця поки що ніхто не приїжджає.
Надо зазывать африканцев )
Африканці ж на човнах їдуть в Європу.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 13:29
Василь-Рівне написав: Дядюшка Скрудж написав:
в аграрной
Дядюшка Скрудж написав:
стране
Дядюшка Скрудж написав:
зарплаты будут всегда низкими
Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :
4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл.
Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.
3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл.
Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.
2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл.
Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.
1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл.
Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.
по структуре ВВП эти страны далеко не сельскохозяйственные
да и сельское население этих стран живет далеко не так уж и хорошо
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Додано: Нед 29 лип, 2018 13:35
tea
, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?
По демографии Вам хорошо ответил prodigy
. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся
принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.
P.s. А куда так скоропостижно исчез пост Shram
"а? Он привёл конкретные цифры о с/х государствах:
Только аграрными странами эти государства не являются. Это промышленные страны.
У них доля сельского хозяйства в ВВП весьма мала: США - 1%, Китай -8% Индонезия - 14%, Индия - 16%.
А вот список истинно аграрных стран с высокой долей сельского хозяйства в ВВП: Сомали- 65%, Конго - 55%, Эфиопия - 45%, Нигер -40%.
Украина тоже кстати пока промышленная страна. С долей сельского хозяйства в 15%. Но курс и направление экономики в последние годы таковы, что движемся мы все дальше от промышленности и всё ближе к Сомали с Эфиопией.
Вроде, ничего контрреволюционного.
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ЛАД
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Додано: Нед 29 лип, 2018 13:44
ЛАД написав:tea
, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?
Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.
Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.
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