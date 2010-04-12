Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос
... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! - так от: 0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді , але деякі деталі напишу щиро! 1) - товар беру на різних гуртівнях: вони мені самі привозять(по дзвінку, або їхні менеджери/торгові агенти шастають щотижня) 2) - товару беру ~80% за долярчики і ~ 20% за гривню.... - можу спокійно залазити в борг на два тижні, а на деяких гуртівнях і на місяць і трохи більше(залежить від суми).... або можна частину боргу погасити, а наступного разу - знову частину.... і так можна довго тягнути.... 3) - націнку ставлю в основному ~60% хоч трохи є товару як і з 100% накруткою, так і є з 20-30-40-50%! (найбільша проблема, що треба САМОМУ стояти за прилавком, або ставити родичів(але родичі мають свою роботу і підміняють мене дууууже рідко), а чужих продавців/реалізаторів ставити, як і клонувати "точки" - пробував, - тоді бізнес крутиться біля НУЛЯ! (та й мороки з тим - ЗАбагато!)
jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь
... тому Я й кажу, чому над цим незамислюються власники укр-пансіонатів???
Искатель написав:Хороший совет. Для тех, кто всю жизнь отдыхал в Крыму или Одессе, надо начинать с Болгарии. Так сказать, смягчить переходный период. А то если сразу поехать в Турцию... да в хороший отель, например, в Мармарис в сентябре... так будет шок.
.... те саме: чому немає шоку у власників укр-пансіонатів? - чому не спускають ціни?
А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках? Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.
Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём
Василь-Рівне написав: Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :
Все умные и так уже раскусили куда ваши ведут страну - но так открытым текстом заявлять что будете стремиться к зарплатам как в Индии и Индонезии??? Этак и пересичные прозреют и нагонят ваших в три шеи.
Ещё понравилось в этом ряду США - оказывается, чисто сельхоз. держава! Никогда бы не догадался!
Дядюшка Скрудж написав:зарплаты будут всегда низкими
Лише факти, без емоцій про топ 10 країн з найрозвинутішим сільським господарством, тобто нам є ще куди йти в цьому плані :
4. Индонезия: совокупный доход от сельского хозяйства составляет 127 млрд долл. Четвертое место отходит Индонезии, в которой почти половина населения без устали работает в сельском хозяйстве. Страна которая является крупнейшим экспортером натурального каучука, кофе, специй, какао и многой другой сельскохозяйственной продукции.
3. США: совокупный доход от сельского хозяйства: 290 млрд долл. Страна занимает 3 место за впечатляющие достижения как крупнейшее в мире производство кукурузы. Остальные крупные статьи экспорта страны — это различные виды мяса, молока и другой продукции животноводства.
2. Индия: совокупный доход от сельского хозяйства 4134 млрд долл. Сельскохозяйственными работниками является половина населения страны, хотя их чиисло медленно, но верно сокращается. «Серебряный призер» занимается экспортом, в основном, в развивающиеся страны, а также и в некоторые развитые.
1. Китай: совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд долл. Китай, кототрый возглавляет топ-10 стран с наиболее развитым сельским хозяйством, вплотную приблизился к тому, чтобы производить столько же сельхозпродукции сколько остальные участники рейтинга вместе взятые. Китай — бесспорно самый крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в мире.
по структуре ВВП эти страны далеко не сельскохозяйственные да и сельское население этих стран живет далеко не так уж и хорошо
tea, Вы меня последнее время удивляете. После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру". Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять. Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно. Ну, а Вы-то что? По демографии Вам хорошо ответил prodigy. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.
P.s. А куда так скоропостижно исчез пост Shram"а? Он привёл конкретные цифры о с/х государствах:
Только аграрными странами эти государства не являются. Это промышленные страны. У них доля сельского хозяйства в ВВП весьма мала: США - 1%, Китай -8% Индонезия - 14%, Индия - 16%.
А вот список истинно аграрных стран с высокой долей сельского хозяйства в ВВП: Сомали- 65%, Конго - 55%, Эфиопия - 45%, Нигер -40%.
Украина тоже кстати пока промышленная страна. С долей сельского хозяйства в 15%. Но курс и направление экономики в последние годы таковы, что движемся мы все дальше от промышленности и всё ближе к Сомали с Эфиопией.
ЛАД написав:tea, Вы меня последнее время удивляете. После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру". Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять. Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно. Ну, а Вы-то что?
Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте. Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.