Додано: Нед 29 лип, 2018 13:56

tea написав: .....

Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.

Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди. .....Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.

Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое и не имеет особого отношения к "плохим людям".А Арестович ... Не могу сказать, что мне "не подобаються думки Арестовича", мне не нравится, что человек ничего особо из себя не представляющий (ни в плане знаний, ни в других планах) изображает из себя "гуру" и с умным видом втирает людям непонятно что. Это обычная "пена". Завтра при смене ситуации он с таким же умным видом может рассказать обратное. "Ничего личного, просто бизнес". Из той же когорты Семенченко и ряд других.