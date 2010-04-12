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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5582558355845585>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:35

tea, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?
По демографии Вам хорошо ответил prodigy. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:44

  ЛАД написав:tea, Вы меня последнее время удивляете.
После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".
Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять.
Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно.
Ну, а Вы-то что?

Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.
Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:56

  tea написав:.....
Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте.
Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.

Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое и не имеет особого отношения к "плохим людям".
А Арестович ... Не могу сказать, что мне "не подобаються думки Арестовича", мне не нравится, что человек ничего особо из себя не представляющий (ни в плане знаний, ни в других планах) изображает из себя "гуру" и с умным видом втирает людям непонятно что. Это обычная "пена". Завтра при смене ситуации он с таким же умным видом может рассказать обратное. "Ничего личного, просто бизнес". Из той же когорты Семенченко и ряд других.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:08

Відповідь для всіх!!!

  Вкладчик1234 написав:А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?
Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.

Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём

...ну дивіться(пояснюю і Вам і ВСІМ!)
— Я, коли започаткував свій бізнес, то перших два міс. поставив накрутку 30-40%(а в довколишніх конкурентів було 50-60% і вище!) і..... через два міс. чуть не загнувся! - тоді почав по-трохи підвищувати до отих 50-60%(але, все одно, старався трошечки нижчу ціну ставити, ніж в конкурентів!) і..... ВИЖИВ!
... і тут, звісно, все впирається в ОБІГ товару! - якщо, середня виручка, становила б, наприклад, 11тис. грн/день, то тут і 10-15% можна накручувати! - а, якщо середня виручка, наприклад, складає 1 500грн/день, то тут і при 50% буде НЕ солодко!(- податки і оренда)
.... так, що Я б і РАДИЙ набагато нижчі ціни ставити, ніж в конкурентів, але тоді, навіть, не знаю, чи вийшов би на оту мінімалку(3700грн) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:16

Долярчик Торгуйте еще и по интернету. В смысле своим товаром а не тем что сейчас. :oops:
Для всего форума это будет счастье. Когда вы хотя бы часть своего времени будете тратить там а не тут. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:26

  ЛАД написав:Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое

В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка.
Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи.
Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:32

  Искатель написав:
И немного воскресного "оффтопа" - соседи опубликовали "Прогноз на следующую неделю". Лично мне там был интересен разлет курсов по доллару на следующую неделю, а именно - минимально ожидаемый курс.
Кто что думает? Как по мне, то это чересчур идеально... или могут дойти?

Цікавий прогноз,який допускає похід з середи навіть до 27.40.
Моя думка - НБУ буде гасити похід вище 27.00 в першій половині серпня,так як в першій половині липня тричі гасив похід вище 26.50.
Тому на міжбанку такого курса не очікую,а на готівці цілком реально піти вище міжбанка і перетнути 27.00 на продаж ще раз,як і цього тижня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:35

  Искатель написав:ли до сих пор не знают цен на отдых "там".
Или просто мазохисты. Мало ли...

а где почитать ?
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:38

  budivelnik написав: і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.

можно поподробней как тут зарабатывать ?
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:42

  Долярчик написав:
  Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! :D
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді :D, але деякі деталі напишу щиро!
вы торгуєте на шанхаї ( Сихів) велозапчастинами ?я просто не знаю де в нас у Львові продають велозапчастини ? Це для мене відкриття - що хтось продає, хоча щороку витрачаю $100-200 якраз на велозапчастини в основному інтернет магазини
свинорыл
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