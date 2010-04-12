tea, Вы меня последнее время удивляете. После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру". Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять. Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно. Ну, а Вы-то что? По демографии Вам хорошо ответил prodigy. Так что главная проблема у нас будет ксенофобия, о чём уже говорят и международные организации. Нам придётся принимать африканцев и азиатов, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Проблем будет вполне достаточно.
ЛАД написав:tea, Вы меня последнее время удивляете. После стольких лет на форуме (да и вообще, Вам вроде не 20 лет) Вы интересуетесь мнением "военного эксперта" Арестовича, считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру". Всерьёз обсуждаете возможность решения демографической проблемы за счёт северо-восточного соседа. Мы свой шанс быть впереди упустили, теперь остаётся догонять. Ну, Василя и будивельника я понимаю - им политические предпочтения глаза застят, с сомилитарком мне тоже более-менее понятно. Ну, а Вы-то что?
Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте. Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.
tea написав:..... Скільки людей,стільки і думок.Не подобаються думки Арестовича - не читайте. Дарма Ви так про Будівельника і Василя пишите.Вони хороші люди.
Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое и не имеет особого отношения к "плохим людям". А Арестович ... Не могу сказать, что мне "не подобаються думки Арестовича", мне не нравится, что человек ничего особо из себя не представляющий (ни в плане знаний, ни в других планах) изображает из себя "гуру" и с умным видом втирает людям непонятно что. Это обычная "пена". Завтра при смене ситуации он с таким же умным видом может рассказать обратное. "Ничего личного, просто бизнес". Из той же когорты Семенченко и ряд других.
Вкладчик1234 написав:А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках? Не оправдываю цены на наших курортах, но ведь и Вы далеко не меценат.
Вот такой у нас "бузинесс" в Украине, все со всех хотят драть не менее 60-100% сверху от своих затрат. Так и живём
...ну дивіться(пояснюю і Вам і ВСІМ!) — Я, коли започаткував свій бізнес, то перших два міс. поставив накрутку 30-40%(а в довколишніх конкурентів було 50-60% і вище!) і..... через два міс. чуть не загнувся! - тоді почав по-трохи підвищувати до отих 50-60%(але, все одно, старався трошечки нижчу ціну ставити, ніж в конкурентів!) і..... ВИЖИВ! ... і тут, звісно, все впирається в ОБІГ товару! - якщо, середня виручка, становила б, наприклад, 11тис. грн/день, то тут і 10-15% можна накручувати! - а, якщо середня виручка, наприклад, складає 1 500грн/день, то тут і при 50% буде НЕ солодко!(- податки і оренда) .... так, що Я б і РАДИЙ набагато нижчі ціни ставити, ніж в конкурентів, але тоді, навіть, не знаю, чи вийшов би на оту мінімалку(3700грн)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ЛАД написав:Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое
В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка. Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи. Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи.
Искатель написав: И немного воскресного "оффтопа" - соседи опубликовали "Прогноз на следующую неделю". Лично мне там был интересен разлет курсов по доллару на следующую неделю, а именно - минимально ожидаемый курс. Кто что думает? Как по мне, то это чересчур идеально... или могут дойти?
Цікавий прогноз,який допускає похід з середи навіть до 27.40. Моя думка - НБУ буде гасити похід вище 27.00 в першій половині серпня,так як в першій половині липня тричі гасив похід вище 26.50. Тому на міжбанку такого курса не очікую,а на готівці цілком реально піти вище міжбанка і перетнути 27.00 на продаж ще раз,як і цього тижня.
Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос
... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! - так от: 0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді , але деякі деталі напишу щиро!
вы торгуєте на шанхаї ( Сихів) велозапчастинами ?я просто не знаю де в нас у Львові продають велозапчастини ? Це для мене відкриття - що хтось продає, хоча щороку витрачаю $100-200 якраз на велозапчастини в основному інтернет магазини