ЛАД написав:Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое
В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка. Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи. Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи.
Это Вы мне говорите? "Особистих конфліктів" у меня на форуме нет и быть не может. Ни с кем из форумчан я лично не знаком. Но некоторые товарищи пытаются выдать свои взгляды единственно верными, лепят политические ярлыки и пытаются действовать типично советскими методами, при этом провозглашая себя главными противниками "совка". Ну а об оскорблениях я уж промолчу. Столько, сколько прочитал здесь, за всю жизнь не было. Но это почему-то не пресекается.
Кстати, Вы вчера или позавчера писали о наших металлургах в связи со США и ЕС. Просто, чтобы Вы понимали наше место (прошу прощения за длинные цитаты):
Металлургические предприятия США за неделю, закончившуюся 21 июля, нарастили выплавку стали на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 1,815 млн т, по данным American Iron&Steel Institute.
По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 1,8%. ...... С начала 2018 г. по 21 июля стальная выплавка в США увеличилась на 3% к аналогичному периоду 2017 г., до 51,52 млн т.
Глобальная выплавка стали в июне выросла на 5,8% к аналогичному периоду 2017 г., до 151,4 млн т, по данным World steel association. В целом за I полугодие мировое производство стали повысилось на 4,6%, до 881,5 млн т. ....... Производство стали в Китае за июнь выросло на 7,5% в годовом сравнении, до 80,2 млн т, в Японии – на 4,2% до 8,8 млн т, в Индии – на 7,4%, до 8,7 млн тонн, в Южной Корее – на 3,2%, до 6,1 млн т.
Стальная выплавка в России выросла на 8,9%, до 6,12 млн т., в Германии – на 4,6%, до 3,77 млн т., в Турции – на 0,7%, до 3 млн т, в Бразилии – упала на 2,2%, до 2,65 млн т, в Италии – возросла на 1,5%, до 2,1 млн т.
Производство стали в странах СНГ в июне выросло на 7,8%, до 8,536 млн т, в Украине – на 7,5%, до 1,7 млн т. При этом Украина в рейтинге WSA по итогам июня поднялась на 2 п., с 14-го на 12-е место. Стоит отметить, что в докризисный период Украина занимала 7-е место в рейтинге WSA, однако уже больше года не входит в топ-10 мировых производителей стали.
jabba написав:Долярчик Торгуйте еще и по интернету. В смысле своим товаром а не тем что сейчас. Для всего форума это будет счастье. Когда вы хотя бы часть своего времени будете тратить там а не тут.
...не знаю, як то люди в інеті продають...... - от мій знайомий, три роки пробував паралельно і через інет ще продавати взуття, так продавав 1пару - від сили дві пари в місяць!(зараз вже, навіть, забив на той інет) ... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь
все упирается в бюджет. если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор. но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?
Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос
... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! - так от: 0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді , але деякі деталі напишу щиро!
вы торгуєте на шанхаї ( Сихів) велозапчастинами ?я просто не знаю де в нас у Львові продають велозапчастини ? Це для мене відкриття - що хтось продає, хоча щороку витрачаю $100-200 якраз на велозапчастини в основному інтернет магазини
... Я, якщо колись і писав про "запчастини до велосипедів, то писав НАПРИКЛАД!(а не 100%що Я тим займаюсь!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
budivelnik написав:До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси Діти сплять на задній сідушці. До Хорватії на 100-200 км менше
а що каже охорона праці стосовно їзди 1200 км за 20 год? мабуть то дурнуваті ті хто на рейси більші від 500 км ставить два водія. нам то що - у нас же все на авось хоча й премося до європи.
Вкладчик1234 написав:А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?
не захотят а уже делают. раз хотел купить аксессуаров обувных. полазил по нашим сайтам. полазил по забугорным. наши сайты светили цену на 50%-60% выше от цены сайтов забугорных. списался с английским сайтом и мне выслали БЕСПЛАТНО (купил на определенную сумму). А наши пусть лапу сосут с их накрутками. Кстати у меня есть не один знакомый который покупает бытовую химию за бугром. И качественней и дешевле.