Додано: Нед 29 лип, 2018 14:46

tea написав: ЛАД написав: Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое

В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка.

Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи.

Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи. В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка.Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи.Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи.

Металлургические предприятия США за неделю, закончившуюся 21 июля, нарастили выплавку стали на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 1,815 млн т , по данным American Iron&Steel Institute.



По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 1,8%.

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С начала 2018 г. по 21 июля стальная выплавка в США увеличилась на 3% к аналогичному периоду 2017 г., до 51,52 млн т.

Глобальная выплавка стали в июне выросла на 5,8% к аналогичному периоду 2017 г., до 151,4 млн т, по данным World steel association. В целом за I полугодие мировое производство стали повысилось на 4,6%, до 881,5 млн т.

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Производство стали в Китае за июнь выросло на 7,5% в годовом сравнении, до 80,2 млн т, в Японии – на 4,2% до 8,8 млн т, в Индии – на 7,4%, до 8,7 млн тонн, в Южной Корее – на 3,2%, до 6,1 млн т.



Стальная выплавка в России выросла на 8,9%, до 6,12 млн т., в Германии – на 4,6%, до 3,77 млн т., в Турции – на 0,7%, до 3 млн т, в Бразилии – упала на 2,2%, до 2,65 млн т, в Италии – возросла на 1,5%, до 2,1 млн т.



Производство стали в странах СНГ в июне выросло на 7,8%, до 8,536 млн т, в Украине – на 7,5%, до 1,7 млн т . При этом Украина в рейтинге WSA по итогам июня поднялась на 2 п., с 14-го на 12-е место. Стоит отметить, что в докризисный период Украина занимала 7-е место в рейтинге WSA, однако уже больше года не входит в топ-10 мировых производителей стали.

Это Вы мне говорите?"Особистих конфліктів" у меня на форуме нет и быть не может. Ни с кем из форумчан я лично не знаком. Но некоторые товарищи пытаются выдать свои взгляды единственно верными, лепят политические ярлыки и пытаются действовать типично советскими методами, при этом провозглашая себя главными противниками "совка". Ну а об оскорблениях я уж промолчу. Столько, сколько прочитал здесь, за всю жизнь не было. Но это почему-то не пресекается.Кстати, Вы вчера или позавчера писали о наших металлургах в связи со США и ЕС.Просто, чтобы Вы понимали наше место (прошу прощения за длинные цитаты):