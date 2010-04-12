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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55835584558555865587>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:46

  tea написав:
  ЛАД написав:Про Будівельника і Василя я, вроде, ничего плохого не написал. Вполне допускаю, что они хорошие люди, но полит. взгляды - это несколько другое

В Україні демократія і свобода слова і думки,тому політичні погляди можуть бути різні,іноді діаметрально протилежні.Головне - з розумінням ставитись до тих,в кого протилежна думка.
Ну а тут на форумі останнім часом з"явились якісь особисті конфлікти між різними форумчанами,іноді опоненти переходять на образи.
Тут би важливо толерантно відноситись один до одного і не переходити на особисті образи.

Это Вы мне говорите? :)
"Особистих конфліктів" у меня на форуме нет и быть не может. Ни с кем из форумчан я лично не знаком. Но некоторые товарищи пытаются выдать свои взгляды единственно верными, лепят политические ярлыки и пытаются действовать типично советскими методами, при этом провозглашая себя главными противниками "совка". Ну а об оскорблениях я уж промолчу. Столько, сколько прочитал здесь, за всю жизнь не было. Но это почему-то не пресекается.

Кстати, Вы вчера или позавчера писали о наших металлургах в связи со США и ЕС.
Просто, чтобы Вы понимали наше место (прошу прощения за длинные цитаты):
Металлургические предприятия США за неделю, закончившуюся 21 июля, нарастили выплавку стали на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 1,815 млн т, по данным American Iron&Steel Institute.

По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 1,8%.
......
С начала 2018 г. по 21 июля стальная выплавка в США увеличилась на 3% к аналогичному периоду 2017 г., до 51,52 млн т.

https://www.minprom.ua/news/246123.html и
Глобальная выплавка стали в июне выросла на 5,8% к аналогичному периоду 2017 г., до 151,4 млн т, по данным World steel association. В целом за I полугодие мировое производство стали повысилось на 4,6%, до 881,5 млн т.
.......
Производство стали в Китае за июнь выросло на 7,5% в годовом сравнении, до 80,2 млн т, в Японии – на 4,2% до 8,8 млн т, в Индии – на 7,4%, до 8,7 млн тонн, в Южной Корее – на 3,2%, до 6,1 млн т.

Стальная выплавка в России выросла на 8,9%, до 6,12 млн т., в Германии – на 4,6%, до 3,77 млн т., в Турции – на 0,7%, до 3 млн т, в Бразилии – упала на 2,2%, до 2,65 млн т, в Италии – возросла на 1,5%, до 2,1 млн т.

Производство стали в странах СНГ в июне выросло на 7,8%, до 8,536 млн т, в Украине – на 7,5%, до 1,7 млн т. При этом Украина в рейтинге WSA по итогам июня поднялась на 2 п., с 14-го на 12-е место. Стоит отметить, что в докризисный период Украина занимала 7-е место в рейтинге WSA, однако уже больше года не входит в топ-10 мировых производителей стали.

https://www.minprom.ua/news/246137.html
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:51

... не все так просто©®™

  jabba написав:Долярчик Торгуйте еще и по интернету. В смысле своим товаром а не тем что сейчас. :oops:
Для всего форума это будет счастье. Когда вы хотя бы часть своего времени будете тратить там а не тут. :mrgreen:

...не знаю, як то люди в інеті продають...... - от мій знайомий, три роки пробував паралельно і через інет ще продавати взуття, так продавав 1пару - від сили дві пари в місяць!(зараз вже, навіть, забив на той інет)
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:53

  jump написав:з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

все упирается в бюджет.
если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.
но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?
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  yama написав:
  Долярчик написав:
  Искатель написав:А давайте начнем с Вас! Расскажите детально о своем бизнесе... Где берете товар, какую наценку ставите и т.д, и т.п.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос

... нов проблем! - всі тутешні знають, що Я дуже відкрита/щира/добра людина, якщо зі мною НОРМАЛЬНО спілкуватись! :D
- так от:
0) - детально не розкажу, так як Я не на сповіді :D, але деякі деталі напишу щиро!
вы торгуєте на шанхаї ( Сихів) велозапчастинами ?я просто не знаю де в нас у Львові продають велозапчастини ? Це для мене відкриття - що хтось продає, хоча щороку витрачаю $100-200 якраз на велозапчастини в основному інтернет магазини

... Я, якщо колись і писав про "запчастини до велосипедів, то писав НАПРИКЛАД!(а не 100%що Я тим займаюсь!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:04

  budivelnik написав:До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси
Діти сплять на задній сідушці.
До Хорватії на 100-200 км менше

а що каже охорона праці стосовно їзди 1200 км за 20 год?
мабуть то дурнуваті ті хто на рейси більші від 500 км ставить два водія.
нам то що - у нас же все на авось хоча й премося до європи.
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  Вкладчик1234 написав:А Вы не задумываетесь, есть ли у покупателей шок, когда они видят 50-60-100% накрутки, и не захотят ли они заказать товар в следующий раз например на зарубежных площадках?

не захотят а уже делают. раз хотел купить аксессуаров обувных. полазил по нашим сайтам. полазил по забугорным. наши сайты светили цену на 50%-60% выше от цены сайтов забугорных.
списался с английским сайтом и мне выслали БЕСПЛАТНО (купил на определенную сумму). А наши пусть лапу сосут с их накрутками.
Кстати у меня есть не один знакомый который покупает бытовую химию за бугром. И качественней и дешевле.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:36

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в июне увеличилась на 24,2% по сравнению с июнем 2017 г., до 9141 грн., по данным Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с маем средняя зарплата увеличилась на 4,8%. Реальная зарплата в июне выросла на 13% по сравнению с июнем 2017 г., по сравнению с маем 2018 г. – на 4,8%.

Задолженность по выплате зарплаты в июне увеличилась на 6,3% по сравнению с маем, до 2,723 млрд грн. С начала года долг по зарплате вырос на 15%.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 млрд грн., что на 11% больше по сравнению с показателем на 1 июня.

https://www.minprom.ua/news/246169.html
и
Расходы государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 г. превысили его доходы на 9,78 млрд грн., тогда как в прошлом году за этот период доходы госбюджета превысили расходы на 29,04 млрд грн.

По данным Государственной казначейской службы Украины, общий фонд госбюджета за 6 мес. сведен с дефицитом 12,98 млрд грн. по сравнению с дефицитом в 1,7 млрд грн. за тот же период в прошлом году.

В июне госбюджет сведен с дефицитом 580 млн грн., однако по общему фонду госбюжета зафиксирован профицит около 1,22 млрд грн.

Займы правительства для покрытия расходов в первом полугодии текущего года составили 84,15 млрд грн. по общему фонду при плане 139,3 млрд грн., тогда как погашения – 104,73 млрд грн. при плане 106,54 млрд грн.

В спецфонд в январе-июне привлечено 2,7 млрд грн. займов при плане на весь год 17 млрд грн. Как сообщалось ранее, дефицит государственного бюджета в январе-мае составил 9,2 млрд грн., тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн., по данным Министерства финансов Украины.

https://www.minprom.ua/news/246160.html
Кто-то мне будет рассказывать об однозначной инфляции при таком росте зарплат и росте ВВП на пару процентов?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51

  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:00

Re: Валютный рынок в контексте

jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:
Пока есть толпа, которая ломится в Эпицентр, где наценка до 100 процентов, и жизнь без лоха будет плоха.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:03

  ЛАД написав: считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".


У вас какие-то танки едут постоянно,что только мнение Лада должно быть и никаких других,а когда люди спрашивают,а что вы имели ввиду,говорите: не знаю)))
Тут демократический форум в свободной стране,всё вам тут не нравится,то как модерируют,то как пишут,то как думают,но почему-то постоянно возвращаетесь СЮДА,на этот форум,это не совковые подходы? :lol:
Вам же так сладко стелили на сайте,где вы прибежали жаловаться как вас тут мокают и не понимают,уходите туда,а то нагадили,поплакались и снова на ветку ДС,это очень по-харьковски наверное,очень по-советски???
somilitark
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