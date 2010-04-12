.... так то треба днями і ночами сидіти в неті і все "прочісувати" і т. д і т. п.
- так ви мене ПОВНІСТЮ позбавити цього форума! "нєпойдьотьььь" ©®™
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:07
.... так то треба днями і ночами сидіти в неті і все "прочісувати" і т. д і т. п.
- так ви мене ПОВНІСТЮ позбавити цього форума! "нєпойдьотьььь" ©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:08
Re: Валютный рынок в контексте
... а загалом, Я вже писав, що хочу вже чимось іншим займатись..... от просто ще не вирішив чим! (важко вийти із "зони комфорту")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18
...а успіх там, де ним вміють ділитись! ©®™
.... так що ви вцепились за оту цифру +100%? Я ж писав, що тільки деякі позиції проскакують по такій накрутці, але й так само є товар і під 20-30%накрутки!!!(та й в неті ніхто не вимагає з вас ні податків, ні сплати за оренду!)
... чи ви і всі пробігли це поміж рядків? -
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 лип, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:26
Вы подтверждаете мои мысли.
Правда, не понял, где Вы увидели,что я жаловался или плакался, и "нагадили" - это исключительно Ваше личное мнение. Грамотность Вам не мешало бы подтянуть, и насчёт танков тоже не понятно - где Вы их увидели.
А на форуме я достаточно давно, привык здесь. Раньше это был явно лучший украинский эконом. форум. В последнее время с помощью некоторых "товарищей" многие толковые люди ушли отсюда. Но я всё-таки надеюсь на возрождение форума, так же, как и на возрождение Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:26
Долярчик
Здравствуйте .
Я , обычно ,внимательно читаю все сообщения.
Вы сегодня написали слишком много.
Часто повторяетесь .
Я не думаю , что мы должны читать про Ваши трудовые подвиги .
Рассказывайте о них своим близким.Или кому это интересно.
Нам (лично мне ) будет достаточно сообщений о стоимости валюты .
Заранее Вам благодарен.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31
холява
... і вам доброго дня!
... просто в мене складається враження, що до людей "не доходять" прості(елементарні) речі бізнесу.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32
Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать (замечу, речь идёт о продуктах питания достаточно высокой ценовой категории, и уменьшение наценки не ведёт к сколько-нибудь заметному росту продаж).
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:35
сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:41
З цим запитанням - не до мене
Самостійно вичисліть ніки які
а - постійно і у великих кількостях знаходяться на цих сторінках
б - створюють клонів (не тільки для того щоб бути присутнім коли забанять , але й у вигляді хороший/поганий(самі з собою сперичаються)
Їм і задавайте своє запитання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45
Ну значит меньше заработали. Когда за месяц курс минус 5% - не жаловались тогда?
Или тогда нечего оффтопчику плакаться плакаться тут что торговли нет в магазине. И в свете торговой наценки имелось ввиду что в нете продать с наценкой как в жестокую розницу на откровенного лоха рассчитанную можно действительно как пишет оффтопчик - 1 раз в месяц.Если хочет объемы через интрнет - пусть ужимает маржу или едет собирать яблоки в Польшу.
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