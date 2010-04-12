RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5584558555865587>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:07

  jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:

.... так то треба днями і ночами сидіти в неті і все "прочісувати" і т. д і т. п.
- так ви мене ПОВНІСТЮ позбавити цього форума! :mrgreen: "нєпойдьотьььь" ©®™ :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4401
З нами з: 19.10.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

... а загалом, Я вже писав, що хочу вже чимось іншим займатись..... от просто ще не вирішив чим! (важко вийти із "зони комфорту")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4401
З нами з: 19.10.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18

...а успіх там, де ним вміють ділитись! ©®™

  jabba написав:Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине.

.... так що ви вцепились за оту цифру +100%? Я ж писав, що тільки деякі позиції проскакують по такій накрутці, але й так само є товар і під 20-30%накрутки!!!(та й в неті ніхто не вимагає з вас ні податків, ні сплати за оренду!)
... чи ви і всі пробігли це поміж рядків? -
  Долярчик написав:ну дивіться(пояснюю і Вам і ВСІМ!)
— Я, коли започаткував свій бізнес, то перших два міс. поставив накрутку 30-40%(а в довколишніх конкурентів було 50-60% і вище!) і..... через два міс. чуть не загнувся! - тоді почав по-трохи підвищувати до отих 50-60%(але, все одно, старався трошечки нижчу ціну ставити, ніж в конкурентів!) і..... ВИЖИВ!
... і тут, звісно, все впирається в ОБІГ товару! - якщо, середня виручка, становила б, наприклад, 11тис. грн/день, то тут і 10-15% можна накручувати! - а, якщо середня виручка, наприклад, складає 1 500грн/день, то тут і при 50% буде НЕ солодко!(- податки і оренда)
.... так, що Я б і РАДИЙ набагато нижчі ціни ставити, ніж в конкурентів, але тоді, навіть, не знаю, чи вийшов би на оту мінімалку(3700грн)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 лип, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4401
З нами з: 19.10.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:26

  somilitark написав:
  ЛАД написав: считаете сомилитарка чуть ли не "экономическим гуру".


У вас какие-то танки едут постоянно,что только мнение Лада должно быть и никаких других,а когда люди спрашивают,а что вы имели ввиду,говорите: не знаю)))
Тут демократический форум в свободной стране,всё вам тут не нравится,то как модерируют,то как пишут,то как думают,но почему-то постоянно возвращаетесь СЮДА,на этот форум,это не совковые подходы? :lol:
Вам же так сладко стелили на сайте,где вы прибежали жаловаться как вас тут мокают и не понимают,уходите туда,а то нагадили,поплакались и снова на ветку ДС,это очень по-харьковски наверное,очень по-советски???

Вы подтверждаете мои мысли. :)
Правда, не понял, где Вы увидели,что я жаловался или плакался, и "нагадили" - это исключительно Ваше личное мнение. Грамотность Вам не мешало бы подтянуть, и насчёт танков тоже не понятно - где Вы их увидели. :)
А на форуме я достаточно давно, привык здесь. Раньше это был явно лучший украинский эконом. форум. В последнее время с помощью некоторых "товарищей" многие толковые люди ушли отсюда. Но я всё-таки надеюсь на возрождение форума, так же, как и на возрождение Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3124 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:26

Долярчик

Здравствуйте .

Я , обычно ,внимательно читаю все сообщения.
Вы сегодня написали слишком много.
Часто повторяетесь .
Я не думаю , что мы должны читать про Ваши трудовые подвиги .
Рассказывайте о них своим близким.Или кому это интересно.
Нам (лично мне ) будет достаточно сообщений о стоимости валюты .
Заранее Вам благодарен.
холява
2
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31

холява
... і вам доброго дня!
... просто в мене складається враження, що до людей "не доходять" прості(елементарні) речі бізнесу.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4401
З нами з: 19.10.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32

  jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:

Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать (замечу, речь идёт о продуктах питания достаточно высокой ценовой категории, и уменьшение наценки не ведёт к сколько-нибудь заметному росту продаж).
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3124 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:35

  jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:

сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 07.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:41

  yama написав:
  budivelnik написав: і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.
можно поподробней как тут зарабатывать ?
З цим запитанням - не до мене
Самостійно вичисліть ніки які
а - постійно і у великих кількостях знаходяться на цих сторінках
б - створюють клонів (не тільки для того щоб бути присутнім коли забанять , але й у вигляді хороший/поганий(самі з собою сперичаються)
Їм і задавайте своє запитання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19477
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45

Ну значит меньше заработали. Когда за месяц курс минус 5% - не жаловались тогда?
Или тогда нечего оффтопчику плакаться плакаться тут что торговли нет в магазине. И в свете торговой наценки имелось ввиду что в нете продать с наценкой как в жестокую розницу на откровенного лоха рассчитанную можно действительно как пишет оффтопчик - 1 раз в месяц.Если хочет объемы через интрнет - пусть ужимает маржу или едет собирать яблоки в Польшу.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 18.12.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5584558555865587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], imlex, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1282, 1283, 1284
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12832 1424754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 18:31
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6340 1341210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242062
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3690)
29.07.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.