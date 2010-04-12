холява
... і вам доброго дня!
... просто в мене складається враження, що до людей "не доходять" прості(елементарні) речі бізнесу.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31
холява
... і вам доброго дня!
... просто в мене складається враження, що до людей "не доходять" прості(елементарні) речі бізнесу.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32
Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать (замечу, речь идёт о продуктах питания достаточно высокой ценовой категории, и уменьшение наценки не ведёт к сколько-нибудь заметному росту продаж).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:35
сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:41
З цим запитанням - не до мене
Самостійно вичисліть ніки які
а - постійно і у великих кількостях знаходяться на цих сторінках
б - створюють клонів (не тільки для того щоб бути присутнім коли забанять , але й у вигляді хороший/поганий(самі з собою сперичаються)
Їм і задавайте своє запитання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45
Ну значит меньше заработали. Когда за месяц курс минус 5% - не жаловались тогда?
Или тогда нечего оффтопчику плакаться плакаться тут что торговли нет в магазине. И в свете торговой наценки имелось ввиду что в нете продать с наценкой как в жестокую розницу на откровенного лоха рассчитанную можно действительно как пишет оффтопчик - 1 раз в месяц.Если хочет объемы через интрнет - пусть ужимает маржу или едет собирать яблоки в Польшу.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45
Re: Валютный рынок в контексте
а) - купив житло у новобудові для СВОЄЇ СІМ'Ї! - а що мав ще нанадцять років "їсти пляцки" в тещі?
б) - а чому, Я свою сім'ю не повинен, хоч раз в рік відвезти на відпочинок на море?
.... так, що Я про свою сім'ю дбаю: і на море вожу і житло придбав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:51
1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду
2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою
3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом
4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху
3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:51
jabba
Вы про "хороших людей" правильно написали. Пост, правда, потёрли - я поэтому и не писал Вашу фразу о хороших людях, руками которых совершаются ... А вообще это из серии: "Благими намерениями дорога в ад вымощена".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:55
потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:01
ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті
а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.
ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
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