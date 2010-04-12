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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5584558555865587>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31

холява
... і вам доброго дня!
... просто в мене складається враження, що до людей "не доходять" прості(елементарні) речі бізнесу.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32

  jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:

Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать (замечу, речь идёт о продуктах питания достаточно высокой ценовой категории, и уменьшение наценки не ведёт к сколько-нибудь заметному росту продаж).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:35

  jabba написав:
  Долярчик написав:
... щось, типу того і в мене.... пару міс., як почав пробувати через інет..... - виходить, те саме, що і в знайомого - одна продажа в міс. :D

Так цены надо не как вы привыкли у себя в магазине +100% а +10..20% к оптовой. И не на один сайт а на все что есть в Украине. :mrgreen:

сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:41

  yama написав:
  budivelnik написав: і тепер доходи він дописів на цих сторінках становлять більшу частину прибутку ніж продаж велозапчастин.
можно поподробней как тут зарабатывать ?
З цим запитанням - не до мене
Самостійно вичисліть ніки які
а - постійно і у великих кількостях знаходяться на цих сторінках
б - створюють клонів (не тільки для того щоб бути присутнім коли забанять , але й у вигляді хороший/поганий(самі з собою сперичаються)
Їм і задавайте своє запитання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45

Ну значит меньше заработали. Когда за месяц курс минус 5% - не жаловались тогда?
Или тогда нечего оффтопчику плакаться плакаться тут что торговли нет в магазине. И в свете торговой наценки имелось ввиду что в нете продать с наценкой как в жестокую розницу на откровенного лоха рассчитанную можно действительно как пишет оффтопчик - 1 раз в месяц.Если хочет объемы через интрнет - пусть ужимает маржу или едет собирать яблоки в Польшу.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:Концептуальна помилка в тому що він замість розвитку бізнесу, всі додаткові надходження спрямував
а - в покупку житла ( мінімальна дохідність на вкладені кошти , яка навіть програє інфляції)
б - у витрати на відпочинок

а) - купив житло у новобудові для СВОЄЇ СІМ'Ї! - а що мав ще нанадцять років "їсти пляцки" в тещі? :mrgreen:
б) - а чому, Я свою сім'ю не повинен, хоч раз в рік відвезти на відпочинок на море?

.... так, що Я про свою сім'ю дбаю: і на море вожу і житло придбав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:51

  mephala написав:
  budivelnik написав:До Будви (Чорногорія) 1200 км - траси чудові, можна заїхати за 20 годин (4 години на кордоні з Угорщиною + 12 годин чисто їзди + 4 години заправки/перекуси
Діти сплять на задній сідушці.
До Хорватії на 100-200 км менше
а що каже охорона праці стосовно їзди 1200 км за 20 год?
мабуть то дурнуваті ті хто на рейси більші від 500 км ставить два водія.
нам то що - у нас же все на авось хоча й премося до європи.
1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду
2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою
3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом
4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху
3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:51

jabba
Вы про "хороших людей" правильно написали. Пост, правда, потёрли - я поэтому и не писал Вашу фразу о хороших людях, руками которых совершаются ... А вообще это из серии: "Благими намерениями дорога в ад вымощена".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:55

  гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:01

  budivelnik написав:1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду
2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою
3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом
4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху
3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.

ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті
а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.
ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
mephala
 
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