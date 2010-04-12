budivelnik написав:1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду 2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою 3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом 4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху 3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.
ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав. ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает. а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.
гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%
потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает. а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.
из Европы не дольше недели идет. и в чем разница между покупкой за гривну в Украине и в Европе за евро? Курс за три дня пока проведется покупка меняется на копейки. А так та же гривневая кредитка юзается. Я уже молчу что в Украине под видом оригинала можно купить все что угодно.
budivelnik написав:1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду 2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою 3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом 4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху 3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.
ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав. ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
А чого ви причепились до дороги ? Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую... Наприклад а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)
То що- мене тепер - розстріляти за знущання над собою і змусити перетворитись в алканавта якому з 42-годинного робочого тижня- 20 годин треба виділити на опохмел?
Тому ще раз Не путайте мягке з зеленим і буде Вам щастя І саме тому основна маса власників сум з 6- і вище нулів володіє цими сумами бо в першу чергу працює на знос і таких мільйони, а ви все пробуєте їх змішати з 0,01-0,1 млн корупціонерів і свою бідність маскуєте заявами що багато працювати- не можна.
ПС 1 Я навіть по нашим дорогам зі Львова до Полтави спокійно доїзжаю за 10 годин 2 Станом на сьогодні в мене загальний пробіг за 20 років більший 0,6 млн км, при цьому в аварії з травмами(мене або оточуючих) я не потрапляв 3 За всі ці сотні тисяч проїханих кілометрів в мене було 1 дтп з яких в якому стукнули мене ( помняте переднє ліве крило і моя дверка) і 2 в яких був винуватий я ( загальна вартість ремонту в цих 2 випадках була 100+400 доларів)
Мені цікаво чи зміг би я вести свої бізнеси якби прислухався до правил охорони праці( в розрізі для себе)? По працівникам правила охорони праці я виконую, вони найняті.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
гуляйполе написав:mephala ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте
Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки.
mephala jump писал(а): з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь
все упирается в бюджет. если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор. но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно? Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет