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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5584558555865587 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 819 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 5% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 516 Всього голосів : 819 Додано: Нед 29 лип, 2018 16:55 гуляйполе написав: сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3% сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.

а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все. потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все. mephala Повідомлень: 3351 З нами з: 07.04.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:01 budivelnik написав: 1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду

2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою

3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом

4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху

3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм. 1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.

ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті

а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.

ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо. ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мятіа коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо. mephala Повідомлень: 3351 З нами з: 07.04.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:03 mephala написав: гуляйполе написав: сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3% сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.

а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все. потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.



Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы. Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы. jabba

Повідомлень: 5092 З нами з: 18.12.08 Подякував: 303 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:14 jabba написав: mephala написав: гуляйполе написав: сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3% сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.

а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все. потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.



Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы. Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.

из Европы не дольше недели идет.

и в чем разница между покупкой за гривну в Украине и в Европе за евро? Курс за три дня пока проведется покупка меняется на копейки. А так та же гривневая кредитка юзается.

Я уже молчу что в Украине под видом оригинала можно купить все что угодно. из Европы не дольше недели идет.и в чем разница между покупкой за гривну в Украине и в Европе за евро? Курс за три дня пока проведется покупка меняется на копейки. А так та же гривневая кредитка юзается.Я уже молчу что в Украине под видом оригинала можно купить все что угодно. mephala Повідомлень: 3351 З нами з: 07.04.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:20 mephala написав: budivelnik написав: 1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду

2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою

3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом

4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху

3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм. 1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.

ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті

а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.

ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо. ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мятіа коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо. А чого ви причепились до дороги ?

Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...

Наприклад

а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня

б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів

в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)



То що- мене тепер - розстріляти за знущання над собою і змусити перетворитись в алканавта якому з 42-годинного робочого тижня- 20 годин треба виділити на опохмел?



Тому ще раз

Не путайте мягке з зеленим і буде Вам щастя

І саме тому основна маса власників сум з 6- і вище нулів володіє цими сумами бо в першу чергу працює на знос і таких мільйони, а ви все пробуєте їх змішати з 0,01-0,1 млн корупціонерів і свою бідність маскуєте заявами що багато працювати- не можна.



ПС

1 Я навіть по нашим дорогам зі Львова до Полтави спокійно доїзжаю за 10 годин

2 Станом на сьогодні в мене загальний пробіг за 20 років більший 0,6 млн км, при цьому в аварії з травмами(мене або оточуючих) я не потрапляв

3 За всі ці сотні тисяч проїханих кілометрів в мене було 1 дтп з яких в якому стукнули мене ( помняте переднє ліве крило і моя дверка) і 2 в яких був винуватий я ( загальна вартість ремонту в цих 2 випадках була 100+400 доларів)



Мені цікаво чи зміг би я вести свої бізнеси якби прислухався до правил охорони праці( в розрізі для себе)?

По працівникам правила охорони праці я виконую, вони найняті. А чого ви причепились до дороги ?Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...Наприклада - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижняб - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днівв - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)То що- мене тепер - розстріляти за знущання над собою і змусити перетворитись в алканавта якому з 42-годинного робочого тижня- 20 годин треба виділити на опохмел?Тому ще разНе путайте мягке з зеленим і буде Вам щастяІ саме тому основна маса власників сум з 6- і вище нулів володіє цими сумами бо в першу чергу працює на знос і таких мільйони, а ви все пробуєте їх змішати з 0,01-0,1 млн корупціонерів і свою бідність маскуєте заявами що багато працювати- не можна.ПС1 Я навіть по нашим дорогам зі Львова до Полтави спокійно доїзжаю за 10 годин2 Станом на сьогодні в мене загальний пробіг за 20 років більший 0,6 млн км, при цьому в аварії з травмами(мене або оточуючих) я не потрапляв3 За всі ці сотні тисяч проїханих кілометрів в мене було 1 дтп з яких в якому стукнули мене ( помняте переднє ліве крило і моя дверка) і 2 в яких був винуватий я ( загальна вартість ремонту в цих 2 випадках була 100+400 доларів)Мені цікаво чи зміг би я вести свої бізнеси якби прислухався до правил охорони праці( в розрізі для себе)?По працівникам правила охорони праці я виконую, вони найняті. Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників budivelnik

Повідомлень: 19478 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:21 mephala

ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте гуляйполе

Повідомлень: 240 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35 гуляйполе написав: mephala

ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте

Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. jabba

Повідомлень: 5092 З нами з: 18.12.08 Подякував: 303 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19 ЛАД написав: А на форуме я достаточно давно, привык здесь. А на форуме я достаточно давно, привык здесь.



Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?

По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?



Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру? Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру? somilitark

Повідомлень: 9682 З нами з: 30.12.09 Подякував: 240 раз. Подякували: 1613 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 18:25 mephala

jump писал(а):

з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь



все упирается в бюджет.

если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.

но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?

Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет jump писал(а):з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесьвсе упирается в бюджет.если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет дарий

Повідомлень: 477 З нами з: 21.01.17 Подякував: 154 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5584558555865587 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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