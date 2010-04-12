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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5584558555865587

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:55

  гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:01

  budivelnik написав:1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду
2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою
3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом
4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху
3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.

ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті
а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.
ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:03

  mephala написав:
  гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.


Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:14

  jabba написав:
  mephala написав:
  гуляйполе написав:сразу видно человек чисто наемный работник,своих денег в бизнес никогда не вкладывал,посмотрел бы я на вас работающего за 10%,а тут бац курс за неделю +3%

потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.


Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.

из Европы не дольше недели идет.
и в чем разница между покупкой за гривну в Украине и в Европе за евро? Курс за три дня пока проведется покупка меняется на копейки. А так та же гривневая кредитка юзается.
Я уже молчу что в Украине под видом оригинала можно купить все что угодно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:20

  mephala написав:
  budivelnik написав:1 Охорона праці стосується тільки тих хто надає послуги стороннім особам і за винагороду
2 Якщо щось робите для себе то і відповідальність несете тільки перед собою
3 Якщо на задній сідушці діти - то на передній пасажирській їх мама,яка також має права і також може сидіти за кермом
4 При 12 годин чистої їзди і 4 години перекуси , легко можна організувати наступний алгоритм гуху
3 год рух + 1 год перекус + 3 години рух+1 год переку-чоловік + 2 години рух+ 1 година перекус- жінка+4 години рух чоловік= приїхали і все згідно норм.

ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті
а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.
ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
А чого ви причепились до дороги ?
Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...
Наприклад
а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня
б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів
в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)

То що- мене тепер - розстріляти за знущання над собою і змусити перетворитись в алканавта якому з 42-годинного робочого тижня- 20 годин треба виділити на опохмел?

Тому ще раз
Не путайте мягке з зеленим і буде Вам щастя
І саме тому основна маса власників сум з 6- і вище нулів володіє цими сумами бо в першу чергу працює на знос і таких мільйони, а ви все пробуєте їх змішати з 0,01-0,1 млн корупціонерів і свою бідність маскуєте заявами що багато працювати- не можна.

ПС
1 Я навіть по нашим дорогам зі Львова до Полтави спокійно доїзжаю за 10 годин
2 Станом на сьогодні в мене загальний пробіг за 20 років більший 0,6 млн км, при цьому в аварії з травмами(мене або оточуючих) я не потрапляв
3 За всі ці сотні тисяч проїханих кілометрів в мене було 1 дтп з яких в якому стукнули мене ( помняте переднє ліве крило і моя дверка) і 2 в яких був винуватий я ( загальна вартість ремонту в цих 2 випадках була 100+400 доларів)

Мені цікаво чи зміг би я вести свої бізнеси якби прислухався до правил охорони праці( в розрізі для себе)?
По працівникам правила охорони праці я виконую, вони найняті.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:21

mephala
ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте :mrgreen:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35

  гуляйполе написав:mephala
ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте :mrgreen:

Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19

  ЛАД написав:А на форуме я достаточно давно, привык здесь.


Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?
По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?

Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:25

mephala
jump писал(а):
з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

все упирается в бюджет.
если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.
но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?
Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет :!: :mrgreen:
дарий
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