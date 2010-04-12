потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:55
потому и выгоднее купить за бугром так как их 10% устраивает.
а как покупать по инету то тут все равно у кого - все равно в виртуале все.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:01
ну то я ж і кажу - коли підприємство не слідкує за нормами безпеки то кляті мяті
а коли ось такий відпочиваючий випреться на дорогу та загине не тільки сам а й інші кого він зі’є то все в поряді. він же тільки за себе відповідав.
ви розберіться зі своїми подвійними стандартами. а також почитайте скільки та як повинен відпочивати водій який на підміні перш ніж знову сісти за кермо.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:03
Не совсем так. Вернее совсем не так. Купить по инету в Украине за гривны с доставкой Новой Почтой за сутки или ждать месяцами посылку с Китая и платить валютой - это для рядового покупателя две большие разницы.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:14
из Европы не дольше недели идет.
и в чем разница между покупкой за гривну в Украине и в Европе за евро? Курс за три дня пока проведется покупка меняется на копейки. А так та же гривневая кредитка юзается.
Я уже молчу что в Украине под видом оригинала можно купить все что угодно.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:20
А чого ви причепились до дороги ?
Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...
Наприклад
а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня
б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів
в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)
То що- мене тепер - розстріляти за знущання над собою і змусити перетворитись в алканавта якому з 42-годинного робочого тижня- 20 годин треба виділити на опохмел?
Тому ще раз
Не путайте мягке з зеленим і буде Вам щастя
І саме тому основна маса власників сум з 6- і вище нулів володіє цими сумами бо в першу чергу працює на знос і таких мільйони, а ви все пробуєте їх змішати з 0,01-0,1 млн корупціонерів і свою бідність маскуєте заявами що багато працювати- не можна.
ПС
1 Я навіть по нашим дорогам зі Львова до Полтави спокійно доїзжаю за 10 годин
2 Станом на сьогодні в мене загальний пробіг за 20 років більший 0,6 млн км, при цьому в аварії з травмами(мене або оточуючих) я не потрапляв
3 За всі ці сотні тисяч проїханих кілометрів в мене було 1 дтп з яких в якому стукнули мене ( помняте переднє ліве крило і моя дверка) і 2 в яких був винуватий я ( загальна вартість ремонту в цих 2 випадках була 100+400 доларів)
Мені цікаво чи зміг би я вести свої бізнеси якби прислухався до правил охорони праці( в розрізі для себе)?
По працівникам правила охорони праці я виконую, вони найняті.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:21
mephala
ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19
Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?
По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?
Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру?
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