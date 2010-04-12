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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5584558555865587

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35

  гуляйполе написав:mephala
ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте :mrgreen:

Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19

  ЛАД написав:А на форуме я достаточно давно, привык здесь.


Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?
По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?

Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:25

mephala
jump писал(а):
з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь

все упирается в бюджет.
если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.
но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?
Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет :!: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:37

  ЛАД написав:Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать


Доллярчик оказывается красавчик,хоть про свой огород может написать)))
Может хоть с 4п начать "гуру",что бы не писать такие перлы???

Плюс вспомнилось классическое,давайте обсуждать вкус устриц с теми,кто их хотя бы раз пробовал(с).
Я надеюсь вы сразу поняли хоть суть, или это были слишком сложные предложения для вас?

А танки это очень просто,даже вы с третьего раза поймёте,у вас несколько видов постов:1)нытьё и перетаскивание с сайтов-помоек вбросов о том, как всё плохо,2)как неправы все кто не ноет как вы(ВасилийРовно,Чай,Я,Будивельнык.),3)какие плохие модераторы,опять удалили перл из категории первых двух видов)))

п.с. если всё слишком сложно вам даётся,то вспоминая тезисы ДС,медленно перечитывайте,шевеля губами,можно несколько раз,а то эти закидоны "подтянуть грамматику",относятся к исключительно к вашей невозможности воспринимать окружающую среду,а не только себя любимого экономиста от бога (классический пример манипуляторов киселёва,оклеветать кого-то,а тот потом пусть "отмывается",всё равно тень брошена)):lol:

п.п.с. хотя бывает ещё один сорт ваших постов,это за углом обхаять "трамвайчик",иногда на других сайтах,РАСТЁТЕ,а потом опять прискакать в него и дать 20 постов за день,это наверное к черте характера больше относится,типа вылизать всем одно место и быть везде хорошим,но с этим форумом у вас не всегда складывается,отсюда такие обиды,то на меня,то на модератора Ирину,даже до ДС иногда клавиши стучат)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:43

somilitark
Теперь Сома поперло... :D
В принципе хорошо,када есть площадка для трындежа сравнительно грамотных людей. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:45

  rusich написав:Зображення
Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа.
(Для сравнения, 26 июля прошло погашение на 4,4 ярда).

Поставив плюс за табличку.
А тепер давайте її проаналізуємо.Я раніше не розумів,чому НБУ в січні,лютому й березні викуповував надлишки по 28.ХХ,27.ХХ і 26.50+,адже краще було б купувати пізніше і по нижчих курсах.А тепер подивився в цю таблицю і зрозумів - дорого потрібно було купувати,щоб зайшли нерезиденти.Подивіться на приріст грошей нерезидентів з 3 січня по 2 квітня.
Тому я й сьогодні спрогнозував,що НБУ у серпні гаситиме ажіотаж до 27.00.Чому в серпні?Бо треба дати вигідно вийти тим нерезидентам,які розмістили 6-місячні ОВДП в березні.А чому дати їм вигідно вийти зараз?А щоб вони в січні-березні наступного року знову зайшли.
Востаннє редагувалось tea в Нед 29 лип, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

Судя по ситуации,таки, завтра утром по налу в "теплые края" (до вторника) как, уже стало привычным, нихто на понедельник под межбанк, с учетом процентов за выходные, грн. морозить не очень хочет ... Интересно, када вернемся к понедельничному росту межбанка. :?: :?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:50

  гуляйполе написав:mephala
ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте :mrgreen:

ну срочно человеку нужно только воздух, вода и еда. все остальное это хотелки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:55

  budivelnik написав:А чого ви причепились до дороги ?
Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...
Наприклад
а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня
б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів
в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)

це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.
так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.
а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:57

  tea написав:
  Василь-Рівне написав: На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение
Кирилл Сазонов

Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут.

А знаєте в чому є ризики?
Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.
Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.
А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.
І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.
От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси.
tea
 
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  #<1 ... 5584558555865587
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