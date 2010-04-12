Додано: Нед 29 лип, 2018 18:37

ЛАД написав: Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать Вы знаете, раньше с розничной торговлей никогда не был связан, сейчас благодаря знакомым немного в курсе. Оказалось, что наценки в 100% в основном вынужденные - при меньших наценках просто нет смысла работать

Доллярчик оказывается красавчик,хоть про свой огород может написать)))Может хоть с 4п начать "гуру",что бы не писать такие перлы???Плюс вспомнилось классическое,давайте обсуждать вкус устриц с теми,кто их хотя бы раз пробовал(с).Я надеюсь вы сразу поняли хоть суть, или это были слишком сложные предложения для вас?А танки это очень просто,даже вы с третьего раза поймёте,у вас несколько видов постов:1)нытьё и перетаскивание с сайтов-помоек вбросов о том, как всё плохо,2)как неправы все кто не ноет как вы(ВасилийРовно,Чай,Я,Будивельнык.),3)какие плохие модераторы,опять удалили перл из категории первых двух видов)))п.с. если всё слишком сложно вам даётся,то вспоминая тезисы ДС,медленно перечитывайте,шевеля губами,можно несколько раз,а то эти закидоны "подтянуть грамматику",относятся к исключительно к вашей невозможности воспринимать окружающую среду,а не только себя любимого экономиста от бога (классический пример манипуляторов киселёва,оклеветать кого-то,а тот потом пусть "отмывается",всё равно тень брошена)):lol:п.п.с. хотя бывает ещё один сорт ваших постов,это за углом обхаять "трамвайчик",иногда на других сайтах,РАСТЁТЕ,а потом опять прискакать в него и дать 20 постов за день,это наверное к черте характера больше относится,типа вылизать всем одно место и быть везде хорошим,но с этим форумом у вас не всегда складывается,отсюда такие обиды,то на меня,то на модератора Ирину,даже до ДС иногда клавиши стучат)))